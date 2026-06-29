Mumbai: दुचाकीवरील चौघांचा प्रवास निष्काळजी नव्हे, गोवंडीतील कुटुंबाला 1.79 कोटींच्या भरपाईचे आदेश

मुंबई : भरधाव ट्रकच्या धडकेत हात-पाय गमावलेल्या गोवंडीतील कुटुंबाला १.७९ कोटी रुपये व्याजासह भरपाई देण्याचे आदेश नुकतेच मुंबई मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाने (मॅक्ट) दिले. चौघे कुटुंबीय एकाच दुचाकीवर असल्याने तो निष्काळजी ठरत असल्याचा विमा कंपनीचा दावाही फेटाळून लावला..एफआयआर केवळ ट्रकचालक रवींद्र यादवविरोधात असून, दुचाकीस्वाराविरुद्ध कोणताही गुन्हा नोंदवलेला नाही. पोलिसांच्या माहितीनुसार, अपघात हा ट्रकचालकाच्या बेदरकार आणि निष्काळजीमुळेच झाल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे दुचाकीवर चार जण असल्याच्या कारणावरून पीडितांना 'सहदोषी' ठरवता येणार नाही, असे अधोरेखित करून न्यायाधिकरणाने ट्रकचे मालक दीपक कुमार आणि चोलामंडलम एमएस जनरल इन्शुरन्स कंपनी यांना ही भरपाई देण्याचे आदेश दिले. दोन्ही अल्पवयीन मुलांना मंजूर झालेली भरपाईची रक्कम ते सज्ञान होईपर्यंत राष्ट्रीयीकृत बँकेत मुदत ठेवीत रुपी ठेवण्याचे आदेशही न्यायाधिकरणाने दिले. .Mumbai News: लाच प्रकरणी अधिकारी निर्दोष, १२ वर्षांनी निकाल; तपासात गंभीर त्रुटी, आरोप सिद्ध करण्यात सरकारला अपयश.प्रकरण काय ?अपघात ६ डिसेंबर २०१८ मध्ये बिहारमधील मधुबनी जिल्ह्यातील एका पुलाजवळ झाला होता. गोवंडीतील हे कुटुंब दुचाकीवरून प्रवास करत असताना भरधाव ट्रकने त्यांना धडक दिली. या भीषण अपघातात सर्व चौघे गंभीर जखमी होऊन कायमस्वरूपी अपंग झाले. त्यानंतर २०१९ मध्ये त्यांनी मॅक्टमध्ये स्वतंत्र चार दावे दाखल केले होते. .मुलांच्या भविष्यावर परिणाम !त्यांचा दोन वर्षांचा मुलगा मोहम्मद मोईनुद्दीनचा उजवा पाय गमावावा लागला. चालणे, खेळणे तसेच भविष्यावरही परिणाम झाला, असे निरीक्षण नोंदवत त्याला ४७.०८ लाख रुपये भरपाईचे आदेश दिले. तर पाच वर्षांची मुलगी आयेशाला डोक्याला गंभीर दुखापत, फॅक्चर आणि चेहऱ्यावर कायमस्वरूपी विद्रूपता आली. यामुळे तिच्या व्यक्तिमत्त्वावर आणि भविष्यातील विवाहाच्या संधींवर प्रतिकूल परिणाम झाला असून, तिला ४६.२२ लाख रुपये मंजूर केले. तर दुचाकी चालवणारा नातेवाईक मोहम्मद राजाल्लाहच्या डाव्या हाताला गंभीर जखमा व अनेक फॅक्चर झाल्याने ४६ टक्के अंशतः अपंगत्व आले. त्याच्या भविष्यातील रोजगाराच्या संधींवरही परिणाम झाल्याचे नमूद करून त्याला १७.७६ लाख रुपये भरपाईचे आदेश दिले..Mumbai Crime: मुंबईत हायप्रोफाइल वेश्याव्यवसायाचा पर्दाफाश! 2 प्रसिद्ध अभिनेत्रीचाही सहभाग; गिरगावमध्ये पोलिसांची धडक कारवाई.भरपाई कशासाठी?या अपघातादरम्यान, २७ वर्षीय शिक्षिका अर्श जहान यांचा उजवा हात कापावा लागला आणि त्यांना ८८ टक्के कायमस्वरूपी (अंशतः) अपंगत्व आले. कृत्रिम हात दर पाच वर्षांनी बदलावा लागणार असल्याने त्यासाठीच्या खर्चाचाही त्यांना ६८.६२ लाख रुपये भरपाई मंजूर केल्याचे न्यायाधिकरणाने स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.