मुंबई : राज्यातील महत्त्वाच्या आठ मार्गांनंतर नागपूर, पुणे, सोलापूर आणि गोंदियादरम्यान मध्य रेल्वेतर्फे पाच गाड्या सुरू करण्यात आल्या. त्यानंतर आणखी चार गाड्या सोडण्याचा निर्णय मध्य रेल्वेने घेतला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस - नांदेड विशेष गाडीच्या थांब्यात बदल करण्यात येणार आहे. हेही वाचा...तरच लोकल सुरू करणार; मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे संकेत 02519 व 02493 वातानुकूलित विशेष आणि 02221 व 02263 दुरांतो विशेष गाड्यांचे बुकिंग 13 ऑक्‍टोबरपासून सर्व आरक्षण केंद्रांवर आणि www.irctc.co.in संकेतस्थळावर सुरू करण्यात येणार आहे. पुणे- हावडा आणि पुणे- हजरत निजामुद्दीन विशेष दुरांतो गाड्यांसाठीचे तिकीट कॅटरिंगचे शुल्क वगळून आकारले जाईल. केवळ कन्फर्म तिकीट असलेल्या प्रवाशांनाच या विशेष गाड्यांमध्ये प्रवासाची परवानगी देण्यात आली आहे. प्रवाशांना बोर्डिंगच्या वेळी, प्रवासादरम्यान आणि नियोजित ठिकाणी कोव्हिड- 19 शी संबंधित सर्व निकषांचे पालन करावे लागणार आहे. नव्याने सुटणाऱ्या गाड्यांच्या फेऱ्या - लोकमान्य टिळक टर्मिनस - कामाख्या वातानुकूलित साप्ताहिक विशेष (15 ऑक्‍टोबरपासून कामाख्या येथून दर गुरुवारी सुटेल). 02519 वातानुकूलित विशेष रेल्वे 18 ऑक्‍टोबरपासून लोकमान्य टिळक टर्मिनस येथून दर रविवारी सुटेल

- पुणे- हावडा दुरांतो द्वि-साप्ताहिक विशेष (15 ऑक्‍टोबरपासून हावडा येथून प्रत्येक गुरुवार आणि शनिवारी सुटेल). 02221 दुरांतो विशेष रेल्वे 17 ऑक्‍टोबरपासून दर सोमवार व शनिवारी पुणे येथून सुटेल

- पुणे- हजरत निजामुद्दीन वातानुकूलित साप्ताहिक विशेष (16 ऑक्‍टोबरपासून हजरत निजामुद्दीन येथून दर शुक्रवारी सुटेल). 02493 वातानुकूलित विशेष रेल्वे 18 ऑक्‍टोबरपासून पुणे येथून दर रविवारी सुटेल.

- पुणे- हजरत निजामुद्दीन दुरांतो द्वि-साप्ताहिक विशेष (15 ऑक्‍टोबरपासून हजरत निजामुद्दीन येथून दर सोमवार आणि गुरुवारी सुटेल). 02263 दुरांतो विशेष रेल्वे 16 ऑक्‍टोबरपासून दर मंगळवार आणि शुक्रवारी पुणे येथून सुटेल.

