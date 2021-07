मुंबईत कोरोनाची लाट ओसरतेय, मार्चनंतर सर्वात कमी मृत्यूची नोंद

By

मुंबई : मुंबईत (Mumbai) आज दिवसभरात केवळ 5 रुग्णांच्या मृत्यूची (Corona death) नोंद झाली. 16 मार्चनंतर (March month) पाहिल्यांदाच एवढ्या कमी मृत्यूंची नोंद झाली. मुंबईतील मृतांचा आकडा (Mumbai corona deaths) 15 हजार 789 इतका झाला आहे. आज मृत झालेल्यांपैकी 2 रुग्णांना दीर्घकालीन आजार होते. मृत्यू झालेल्यांमध्ये 4 पुरुष तर 1 महिला रुग्णांचा समावेश होता. मृत्यू झालेल्या रुग्णांपैकी 2 रुग्णाचे वय 40 आणि 60 च्या दरम्यान होते.तर 3 रुग्णांचे वर 60 वर्षाच्या वर होते. ( Mumbai Corona deaths very less after march month- nss91)

आज गेल्या पाच महिन्यातील सर्वाधिक कमी कोरोना बाधित रुग्णांची नोंद सोमवारी झाली. त्यात आज काहीशी वाढ झाली असून आज 343 नवीन रुग्ण सापडले.कोरोनाग्रस्तांची एकूण संख्या 7,34,761 इतकी झाली आहे.आज 466 रुग्णांनी कोरोनावर मात केली असून आतापर्यंत 7,11,315 रुग्ण कोरोना मुक्त झाले आहेत. रुग्ण संख्या कमी झाल्याने रुग्ण दुपटीचा कालावधी वाढून 1,377 दिवसांवर गेला आहे. रुग्णवाढीचा सरासरी दर ही 0.5 % पर्यंत खाली आला आहे. नव्या रुग्णांपेक्षा आज बरे होणारे रुग्ण अधिक असून रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण वाढून 97 % पर्यंत गेले आहे. तर रुग्णसंख्या नियंत्रणात आल्याने सक्रिय रुग्णांचा आकडा कमी होऊन 5,267 हजारांवर आला आहे.

कंटेंटमेंट झोनमध्ये वाढ

मुंबईत सक्रिय कंटेंटमेंट झोन ची संख्या दोन ने वाढली असून सक्रिय कंटेंटमेंट झोन ची संख्या 5 झाली. सीलबंद इमारतींची संख्या ही थोड्या प्रमाणात वाढली असून सीलबंद इमारतींची संख्या 65 झाली आहे. गेल्या 24 तासांत 3,202 अति जोखमीचे संपर्क समोर आले असून 823 जणांना कोविड काळजी केंद्र 1 मध्ये दाखल करण्यात आले आहे.

80 लाख चाचण्यांचा टप्पा पूर्ण

मुंबईने 80 लाख कोविड चाचण्यांचा टप्पा पार पार केला असून आतापर्यंत एकूण 80,18,377 कोरोना चाचण्या करण्यात आल्या. मुंबईतील पॉझिटिव्हीटी रेट मध्ये किंचित वाढ झाली असून तो 1.22% इतका झाला आहे.