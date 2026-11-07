सिडकोचं घर स्वस्तात देतो सांगितलं, बनावट अलॉटमेंट लेटर दाखवून १.६० कोटींचा चुना; पाच जणांविरोधात गुन्हा दाखल

नवी मुंबई : सिडकोच्या मास हाउसिंग योजनेतील फ्लॅट स्वस्त दरात मिळवून देण्याचे प्रलोभन दाखवून एका टोळीने खारघरमधील एका कुटुंबाची एक कोटी ६० लाख रुपयांची फसवणूक केली आहे. या टोळीने सिडकोच्या नावाने बनावट अलॉटमेंट लेटर आणि नोंदणीकृत कागदपत्रे तयार करुन सदर रक्कम उकळली. खारघर पोलिसांनी या प्रकरणातील मुख्य आरोपीसह पाच जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. या टोळीने अशाच पद्धतीने अन्य नागरिकांचीही कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केली आहे..तक्रारदार सत्यपाल शर्मा (५८) हे खारघरमध्ये राहण्यास असून, त्यांची फसवणूक करणारे कृष्णकान्त गौर, त्याची पत्नी लीना गौर आणि मुलगा अक्षत गौर हे तेथेच राहतात. जानेवारी २०२५ मध्ये त्यांनी सिडकोने सवलतीच्या दरातील फ्लॅटची योजना जाहिर केल्याचे सांगितले. तसेच स्वतःच्या नावावरील सिडकोचे बनावट अलॉटमेंट लेटर आणि नोंदणीकृत कागदपत्रेही दाखवली..Kieron Pollard head coach: किरॉन पोलार्ड Mumbai Indians फ्रँचायझीच्या संघाचे मुख्य प्रशिक्षकपद सोडण्याच्या विचारात; असं नेमकं काय घडलं?.तसेच नेरुळमधील योगेश आणि आनंद दुसानकर हे सिडकोच्या कामात भागीदार असल्याचे सांगून शर्मा यांचा विश्वास संपादन केला. त्यानंतर आरोपींनी शर्मा यांच्या मुलींच्या नावावर सिडकोच्या खारघर येथील सेलिब्रेशन या मास हाउसिंग योजनेतील तीन फ्लॅट मिळवून देण्याचे प्रलोभन दाखवले. फ्लॅटच्या व्यवहारासाठी आरोपींनी वेगवेगळ्या टप्प्यांवर शर्मा यांच्याकडून रोख रक्कम, डिमांड ड्राफ्ट आणि ऑनलाइन माध्यमातून एकूण एक कोटी ६० लाख रुपये घेतले..चौघांची फसवणूकगौर व त्याच्या कुटुंबीयांनी शर्मा यांना पैसे देण्यास टाळाटाळ केली. पैसे मागितल्यानंतर आनंद दुसानकर याने नेरूळ येथील एल. पी. ब्रिजजवळ शर्मा यांना जीवे मारण्याची धमकी दिली. या टोळीने रामफल शर्मा यांची ८२ लाख रुपये, जितेंद्र पंडित यांची एक कोटी रुपये, रामगोपाल यांची ८० लाख रुपये, तर पवन त्रिपाठी यांची ३३ लाख रुपयांची अशीच फसवणूक केल्याचे शर्मा यांनी तक्रारीत म्हटले आहे..Mumbai News: मोठी बातमी! मुंबई हायकोर्टाला पुन्हा धमकीचा मेल, अभिनेते अमिताभ बच्चन यांचाही उल्लेख .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.