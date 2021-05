सामान्यांना भुर्दंड पण मुंबईत नगरसेवकांना मोफत पार्किंग

By

मुंबई: नगरसेवकांना आता वाहानतळांवर मोफत पार्किंग (Free parking) करता येणार आहे. महापालिकेच्या सार्वजनिक वाहनातळांमध्ये नगरसेवकांना (corporators in mumbai) 20 टक्के जागा राखीव ठेवण्यास प्रशासन अनुकूल आहे. सामान्य नागरीकांना चार चाकी वाहानाच्या पार्किंगसाठी तासाला 20 ते 60 रुपये मोजावे लागत आहेत. (Free parking for corporators in mumbai)

एम आय एम चे नगरसेवक शाहनवाज शेख यांनी याबाबत ठरावाची सुचना मांडली होती. या ठरावाच्या सूचनेवर महानगर पालिका प्रशासनाने स्थापत्य समितीत अहवाल सादर केला आहे. यात, अशा प्रकारे 20 टक्के जागा राखीव ठेवण्यास प्रशासन अनुकूल आहे. वाहानतळांच्या नियोजनासाठी महानगर पालिकेने वाहानतळ प्राधिकरण तयार केले आहे.

या प्राधिकरणाला या मागणीबाबत पडताळणी करुन अहवाल सादर करण्याच्या सुचना केल्या आहेत.असे प्रशासनाकडून या अहवालात मांडण्यात आले आहे.सामान्य नागरीकाला पालिकेच्या वाहानतळावर सामान्य नागरीकांना चार चाकी वाहान उभे करण्यासाठी 20 ते 60 रुपये मोजावे लागतात.तर,नगरसेवकांना ही जागा मोफत मिळणार आहे.

नगरसेवकांना सध्या महानगर पालिकेकडून बेस्टचा मोफत पास दिला जातो. तर,काही वर्षांपुर्वी ॲड्राईड मोबाईल आणि लॅपटॉपही देण्यात आला होता. मात्र,पालिके कारभार डिजीटल न झाल्याने हे लॅपटॉप बिन वापराचे झाले होते.

कार्यालयापासून गेस्ट हाऊस

नगरसेवकांकडून अशा प्रकारच्या अनेक मागण्या यापुर्वी करण्यात आल्या आहे. प्रभागात काम करण्यासाठी नगरसेवकांना कार्यालय उपलब्ध करुन देण्या पासून थंड हवेच्या ठिकाणी रेस्ट हाऊस बांधण्यापर्यंतच्या अनेक मागण्या नगरसेवकांकडून करण्यात आल्या होत्या. मात्र,या मागण्या प्रशासनाने मान्य केल्या नाहीत. त्याच बरोबर वांद्रे वरळी सागरी सेतूवर टोल माफी करण्याची मागणीही नगरसेवकांकडून करण्यात आली होती.