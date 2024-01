Mumbai News : लखनौला जाणाऱ्या फ्लाईटमध्ये बॉम्बची अफवा...आरोपी प्रवासी अटकेत

from mumbai to lucknow indigo flight has bomb false information passenger arrested Sakal

सकाळ वृत्तसेवा Mumbai News : मुंबईहून शुक्रवारी रात्री लखनौला जाणाऱ्या इंडिगो कंपनीच्या विमानात एका प्रवाशाला सीटखाली बॉम्ब असल्याचे खोटे सांगितल्यामुळे आरोपी प्रवाशाला अटक करण्यात आली आहेसहार पोलिसांनी याप्रकरणी 27 वर्षीय प्रवाशाला ताब्यात घेतले आहे. मुंबई पोलिसांच्या माहितीनुसार, 26 जानेवारी शुक्रवारी रात्री मुंबईहून लखनौला जाणाऱ्या इंडिगो फ्लाइट क्रमांक 6E 5264 च्या सीटखाली बॉम्ब ठेवला असल्याची खोटी अफवा आरोपी प्रवाशाने दिली. या घटनेची माहिती मिळताच मुंबई पोलीस आणि विमानतळ यंत्रणांनी घटनास्थळ गाठून तपास सुरू केला. सोबतच सुरक्षा यंत्रणांकडून तातडीने विमानाची कसून तपासणी करण्यात आली. अखेर तपासाअंती कोणतीही संशयास्पद वस्तू पोलिसांना सापडली आहे. त्यानंतर आरोपी प्रवाशाला ताब्यात घेत त्याच्याविरुद्ध अफवा पसरवणे आणि फसवणूक केल्या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. आरोपी प्रवाशाचा कृत्य करण्यामागे काय हेतू होता याचा पोलीस तपास करत आहेत.