Ganesh Chaturthi : गणरायाच्या पूजेसाठी UP, बिहार, राजस्थानातील तब्बल 5000 भटजी मुंबईत दाखल; बाप्पाच्या प्रतिष्ठापनेसाठी भटजींना मोठी मागणी

मुंबई : महाराष्ट्रात आजपासून गणेशोत्सवाला (Ganesh Chaturthi) सुरुवात झाली असून गणेश चतुर्थीच्या दिवशी गणरायाची शास्त्रोक्त पद्धतीने प्रतिष्ठापना केली जाते. या पूजेसाठी पारंपरिकरित्या भटजींना घरी बोलावले जाते. .मात्र, गेल्या काही वर्षांत गणपती बसविणाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने स्थानिक मराठी भटजींची कमतरता भासू लागली आहे. त्यामुळे यंदा मुंबईत पूजेसाठी बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानातून तब्बल 5 हजार भटजी दाखल झाले आहेत..मुंबई महानगरपालिकेच्या 2024 च्या (Mumbai Municipal Corporation) आकडेवारीनुसार, पालिका क्षेत्रात सुमारे दीड लाख घरगुती गणपती आणि 10 हजार सार्वजनिक गणेश मंडळे गणेशोत्सव साजरा करतात. सार्वजनिक गणपतींच्या प्रतिष्ठापनेसाठी बाहेरील राज्यांमधील भटजींची मोठ्या प्रमाणावर मागणी असते..दक्षिणेचा दर किती?गणेश चतुर्थीच्या एका दिवसात भटजी 10 ते 12 गणपतींची प्रतिष्ठापना करतात. घरगुती गणपतींसाठी प्रतिष्ठापना आणि उत्तर पूजेसाठी साधारण 1000 ते 2500 रुपये दक्षिणा घेतली जाते. तर, सत्यनारायण पूजेचे मानधन 2100 रुपयांपासून ते 5000 रुपये पर्यंत असते. सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांसाठीचे दर वेगळे आणि जास्त असतात..पूजेसाठी भाविक अवलंबताहेत वेगळे पर्यायभटजी मिळण्यात अडचणी आल्याने काही भाविक वेगळे पर्याय अवलंबत आहेत. काहीजण युट्यूब व्हिडिओंच्या साहाय्याने पूजा करत आहेत, तर काही ठिकाणी सीडी किंवा ऑनलाईन माध्यमातून पूजा केली जात आहे. मुंबईत वाढत्या गणेशभक्तीमुळे पूजेसाठी उत्तर भारतातील भटजींची उपस्थिती आता दरवर्षीची परंपरा बनली आहे.