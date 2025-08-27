मुंबई

Ganesh Chaturthi : गणरायाच्या पूजेसाठी UP, बिहार, राजस्थानातील तब्बल 5000 भटजी मुंबईत दाखल; बाप्पाच्या प्रतिष्ठापनेसाठी भटजींना मोठी मागणी

Ganesh Chaturthi 2025 in Mumbai : गणेश चतुर्थी पूजेसाठी भटजींची टंचाई; उत्तर भारतातून मुंबईत मोठ्या संख्येने आगमन
Ganesh Chaturthi 2025 in Mumbai
Ganesh Chaturthi 2025 in Mumbaiesakal
सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

मुंबई : महाराष्ट्रात आजपासून गणेशोत्सवाला (Ganesh Chaturthi) सुरुवात झाली असून गणेश चतुर्थीच्या दिवशी गणरायाची शास्त्रोक्त पद्धतीने प्रतिष्ठापना केली जाते. या पूजेसाठी पारंपरिकरित्या भटजींना घरी बोलावले जाते.

Uttar Pradesh
Bihar
Ganesh Chaturthi
Ganesh Chaturthi 2025

