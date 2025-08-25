Ganesh Festival 2025 : डोंबिवलीतील प्रसिद्ध डायमंडच्या राजाचे आगमन थाटात; उभे रिंगणांनी पाहण्यासाठी भाविकांची गर्दी...

डोंबिवली : डोंबिवलीतील प्रसिद्ध श्री सिद्धिविनायक मित्र मंडळ डायमंडच्या राजाचे आगमन पाहण्यासाठी आणि बाप्पाची मूर्ती पाहण्यासाठी डोंबिवलीकर, गणेश भक्त आणि वारकरी आतुरतेने वाट बघत असतात.याच डायमंडच्या राजाचे पारंपारिक पद्धतीने आगमन सोहळा पार पडलायं.या आगमन सोहळ्याचे विशिष्ट आकर्षण असते म्हणजे वारकरी... वारकरी यांनी टाळ, मृदूंगाच्या गजरात डायमंडच्या राजाचे आगमन केले..डोंबिवली मधील कावेरी चौकात या बाप्पाचे आगमन पाहण्यासाठी नागरिक, भाविकांनी आणि वारकरी मोठी गर्दी केली होती, कारण उभे रिंगण....उभे रिंगण सोहळा हा प्रामुख्याने संत तुकाराम महाराज यांच्या पालखी सोहळ्यात जास्त आहे. त्यामुळे हें सहजाही शहरातील नागरिकांना पाहिला मिळत नाही.मात्र डोंबिवलीतील प्रसिद्ध श्री सिद्धिविनायक मित्र मंडळ यांनी आपल्या बाप्पाच्या आगमन निम्मित साधून उभे रिंगण सोहळा ठेवला होता...Rain Update: मुंबईत भरतीचा इशारा; अनेक भागात मुसळधार पाऊस पडणार, हवामान विभागाकडून अलर्ट जारी.‘उभे रिंगण’ सोहळा ‘याची देही याची डोळा’ अनुभवताना भाविक व वारकर्यांच्या डोळ्यांचे पारणे फिटले.अश्व धावे अश्वामागे।अवघा सोहळा पाहावा डोळे भरूनी ।वैष्णव उभे रिंगणी।टाळ, मृदंगा संगे।गेले रिंगण रंगुनी ॥या काव्यरचनेचा प्रत्यय आणून देणार्या या सोहळ्यात टाळ-मृदंगांचा गजर अन् विठ्ठलनामाचा आणि गणरायाचा जयघोष करण्यात आला....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.