Mumbai News: पर्यटकांचा होणार प्रदूषणमुक्त प्रवास! संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात येणार नव्या ई-बग्गी

Sanjay Gandhi National Park: संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात लवकरच आणखी ६० बग्गी उपलब्ध करून दिल्या जातील. अशी घोषणा वनमंत्री गणेश नाईक यांनी केली.
मुंबई : पर्यावरणपूरक प्रवासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान प्रशासनाने मोठं पाऊल उचलले आहे. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात ई बग्गी सुरू करण्यात येणार आहे. पर्यटकांना उद्यानात स्वच्छ, शांत आणि प्रदूषणमुक्त प्रवासाचा अनुभव देण्यासाठी ही सेवा सुरू करण्यात आली आहे.

