Mumbai News: पर्यटकांचा होणार प्रदूषणमुक्त प्रवास! संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात येणार नव्या ई-बग्गी

मुंबई : पर्यावरणपूरक प्रवासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान प्रशासनाने मोठं पाऊल उचलले आहे. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात ई बग्गी सुरू करण्यात येणार आहे. पर्यटकांना उद्यानात स्वच्छ, शांत आणि प्रदूषणमुक्त प्रवासाचा अनुभव देण्यासाठी ही सेवा सुरू करण्यात आली आहे. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी लवकरच आणखी ६० बग्गी उपलब्ध करून दिल्या जातील, अशी घोषणा वनमंत्री गणेश नाईक यांनी केली. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान येथे शनिवारी (ता. १८) पर्यावरणपूरक पर्यटक वाहतुकीकरिता ई-कार्ट (ई-बग्गी) सेवेचा लोकार्पण सोहळा झाला. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात राबविण्यात येणाऱ्या नावीन्यपूर्ण उपक्रमाची दखल घेऊन संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानामध्ये आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील पर्यटन सुविधा निर्माण करण्याच्या सूचना देऊन आवश्यक सहकार्याबाबत मंत्री गणेश नाईक यांनी आश्वासन दिले. कार्यक्रमात वन्यजीव सप्ताहाच्या निमित्ताने घेण्यात आलेल्या विविध स्पर्धेमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी केलेल्या विद्यार्थ्यांचा मान्यवरांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. राष्ट्रीय उद्यानाच्या जडणघडणीमध्ये मोलाचे योगदान देणाऱ्या व्यक्तींचा सन्मान करण्यात आला. त्याबरोबरच वन व वन्यजीव संवर्धनासाठी अहोरात्र झटणाऱ्या वन कर्मचाऱ्यांचा मान्यवरांच्या हस्ते गुणगौरव व सत्कार करण्यात आला. या वेळी केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल ऑनलाइन उपस्थित होते. तसेच आ. प्रवीण दरेकर, प्रकाश सुर्वे, मनीषा चौधरी आदी मान्यवर उपस्थित होते.