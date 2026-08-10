Ganesh Naik: नवी मुंबईत क्लस्टर नको, पुनर्विकासच! गणेश नाईक यांची ठाम भूमिका; सरकारला घरचा अहेर

नवी मुंबई : नवी मुंबईच्या सुनियोजित विकासाला क्लस्टर डेव्हलपमेंट आणि युनिफाइड डीसीआरच्या माध्यमातून वेठीस घरले जात आहे. सुस्थितीतील इमारतींना धोकादायक ठरवून वाढीव एफएसआय बिल्डरांच्या घशात घालण्याचे हे कारस्थान आहे. कॉलनीत क्लस्टर नकोच, तिथे पुनर्विकासच झाला पाहिजे, अशी भूमिका घेऊन वनमंत्री गणेश नाईक यांनी थेट उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या धोरणांना आव्हान दिले आहे..सानपाडा येथे झालेल्या एका जाहीर कार्यक्रमात क्लस्टर डेव्हलपमेंटच्या मुद्द्यावरून प्रशासन आणि धोरणकर्त्यांना खडे बोल सुनावले. नाईक म्हणाले, 'क्लस्टर योजना ही झोपडपट्टी किंवा दाटीवाटीच्या वस्तीसाठी असते; मात्र सिडकोने बांधलेल्या सुनियोजित कॉलन्यांत क्लस्टर घुसवण्याचा घाट घातला जात आहे. सिडकोच्या इमारती २० वर्षांतच 'अतिधोकादायक' कशा काय ठरू शकतात? इमारतींना धोकादायक ठरवून दिशाभूल केली जात असून, चार एफएसआय लाटून त्यातील तीन एफएसआयचे पैसे थेट बिल्डरांच्या खिशात घालण्याचे हे कारस्थान आहे. वेळ आल्यास हे भ्रष्ट मनसुबे आपण घशातून बाहेर काढू.'.Mumbai Local Train: मुलुंड स्टेशनमध्ये ट्रेनवर काहीतरी पडले; आग लागली.. धुरांचे लोट अन् मध्य रेल्वेची वाहतुक विस्कळीत Video .नवीन 'युनिफाइड डीसीआर' अंतर्गत शहरात वारेमाप एफएसआय वाटण्याच्या धोरणावर त्यांनी ताशेरे ओढले. नवी मुंबईचा मूळ विकास आराखडा एक किंवा दीड एफएसआयचा होता. आता हा एफएसआय वाढवून शहराचे मूळ नियोजन बिघडवले जात आहे, असे ते म्हणाले..'गणेश टॉवर'च्या यशस्वी पुनर्विकासाचे उदाहरण देत नाईक म्हणाले की, एकाही अतिरिक्त भाडेकरूविना आणि व्यावसायिक गाळ्यांतून आलेल्या पैशातून चांगला पुनर्विकास होऊ शकतो. वाढीव एफएसआयमुळे नागरिकांच्या उत्पन्नात कोणतीही वाढ होणार नाही. उलट शहराच्या पायाभूत सुविधांवर प्रचंड ताण येईल. क्लस्टरमध्ये १०० पैकी केवळ आठ जणांना पार्किंग मिळेल, उर्वरित ९२ जणांनी गाड्या कुठे उभ्या करायच्या? क्लस्टर डेव्हलपमेंट आणि यूडीसीपीआरच्या नावाखाली नवी मुंबईचे सिमेंटच्या जंगलात रूपांतर करून केवळ बिल्डरांचे खिसे भरले जात आहेत, असा थेट आरोप गणेश नाईक यांनी केला आहे..पाण्यासाठी रस्त्यावर उतरेन !नवी मुंबईतील जनतेने उरावर ५०० कोटींचे कर्ज घेऊन पाण्याचे नियोजन केले; मात्र पूर्वीच्या प्रशासकांनी आणि आयुक्तांनी हे पाणी नवी मुंबईकरांच्या हक्कावर गदा आणून खारघर आणि पनवेलसारख्या बाहेरील भागांना वाटले, यावर त्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. नवी मुंबईची जनता पाण्यासाठी तडफडली, तर गणेश नाईक रस्त्यावर उतरेल, असा दमही त्यांनी दिला..थेट माझ्याकडे तक्रार करा !महापालिका निवडणुकांतील प्रभागरचनेत भ्रष्ट यंत्रणेचा वापर झाल्याचा आरोप त्यांनी केला. शहरात पुनर्विकासाच्या नावाखाली कोणत्याही विकसकाने नागरिकांवर दादागिरी करून कामे मिळवण्याचा प्रयत्न केला, तर तो खपवून घेतला जाणार नाही. अशा विकसकांविरुद्ध थेट माझ्याकडे तक्रार करा, असे आवाहन त्यांनी नागरिकांना केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.