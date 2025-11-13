Mumbai Politics : वसई-विरार महापालिकेत गणेश नाईकांचा जनता दरबार; एकनाथ शिंदेंना इशारा, ठाकूरांचे वर्चस्व धोक्यात!

विरार : गणेश नाईक यांनी ठाण्यात आणि मीरा भाईंदरमध्ये जनता दरबार घेऊन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केल्या नंतर आता त्यांनी उद्या (१४ नोव्हेम्बर) वसई विरार क्षेत्रात जनता दरबाराचे आयोजन करून शिंदेंना इशारा तर ठाकुरांचे वर्चस्व कमी करण्याचा प्रयत्न सुरू केल्याची चर्चा वसई विरार मध्ये सुरु आहे. पालघर जिल्हा कार्यालयात पालकमंत्री गणेश नाईक यांचे जनता दरबार पार पडत असले तरी वसई विरार महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रात यापूर्वी एकही जनता दरबार झाला नव्हता. मात्र ऐन निवडणुकांच्या तोंडावर गणेश नाईक यांचा शुक्रवारी महापालिकेत जनता दरबार पार पडणार आहे. .महापालिकेतील हा पहिलाच जनता दरबार असून त्यांच्या ह्या जनता दरबारातून एकाच दगडात दोन पक्षी मारण्याचे काम करण्यात येणार असल्याच्या चर्चा याठिकाणी सुरु आहेत. पालघर जिल्ह्यात आणि वसई विरार मध्ये उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे बऱ्या पैकी वर्चस्व असल्याने या जनता दरबारातून एकप्रकारे एकनाथ शिंदे याना इशारा देण्या बरोबरच वसई विरार महानगरपालिकेवरील हितेंद्र ठाकूर यांच्या वर्चस्वाला सुरुंग लावण्याचे काम करण्यात येणार आहे..ग्रामीण भागात रुजवणार पाळेमुळे.वसई विरार महापालिकेच्या आगामी निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वच राजकीय पक्ष सक्रिय झाले आहेत. विशेषतः लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत भाजपने पालघर जिल्ह्यासह वसई विरार च्या तिन्ही विधानसभा मतदारसंघात वर्चस्व राखले आहे. त्यामुळे भाजपच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. आता आगामी येणाऱ्या महापालिका निवडणुकीसाठीही भाजपने कंबर कसली आहे.वसई विरार महापालिकेची ही तिसरी पंचवार्षिक निवडणूक आहे. यापूर्वी झालेल्या २०१० आणि २०१५ या दोन निवडणुकांमध्ये हितेंद्र ठाकूर यांच्या बहुजन विकास आघाडीने वर्चस्व ठेवले होते. त्यामुळे वसई विरार महापालिका हा ठाकुरांचा बालेकिल्ला असल्याचे मानले जाते. आता विधानसभेप्रमाणेच महापालिका निवडणुकीत सुरुंग लावण्यासाठी भाजप सक्रिय झाली आहे. विविध प्रकारचे धक्का तंत्र वापरून ठाकुरांची कोंडी करण्याचा ही प्रयत्न केला जात आहे..मंगळवारी पालिकेची आरक्षण सोडत पार पडली. त्यानंतर शहरात राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. त्यातच आता राज्याचे वनमंत्री तथा पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री गणेश नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवार, १४ नोव्हेंबर रोजी वसई-विरार महानगरपालिकेच्या मुख्यालयात जनता दरबाराचे आयोजन करण्यात आले आहे. वसई तालुका आणि महानगरपालिका क्षेत्रातील नागरिकांना भेडसावत असलेल्या समस्या, त्यांच्या तक्रारी तसेच शासन दरबारी प्रलंबित असलेल्या प्रश्नांना मार्गी लावण्यासाठी या जनता दरबार घेण्यात येत आहे. यापूर्वी केवळ पालघर जिल्हा कार्यालयात जनता दरबार घेतले जात होते. महापालिकेतील नाईकांचा हा पहिलाच जनता दरबार आहे. निवडणूकीच्या अगदी तोंडावरच हा जनता दरबार घेतला जात असल्याने शहरात उलटसुलट चर्चांना उधाण आले आहे. हा जनतादरबार आयोजित करून भाजपला तर बळ मिळेल, परंतु हितेंद्र ठाकूर यांची पुन्हा राजकीय कोंडी करण्यासाठी भाजपची रणनीती असल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे..ठाण्यात महायुती विस्कळीत.ठाकूरांना रोखण्यासाठी धक्कातंत्राचा वापर ?महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर यापूर्वी महापालिकेत वर्चस्ववादी ठरलेल्या बहुजन विकास आघाडीला रोखण्याचे मोठे आव्हान भाजपपुढे आहे. यापूर्वी भाजपने बविआ पक्षातील माजी नगरसेवक, प्रमुख नेते व कार्यकर्ते यांना आपल्या पक्षात सामील करून घेत बविआला धक्का दिला होता. आता ही विविध राजकीय खेळी करीत भाजप कडून बविआला धक्का देण्याचा प्रयत्न होत आहे. पालघर जिल्ह्यात भाजपचे पालकमंत्री जनता दरबार घेत असतानाच त्यांना शह देण्यासाठी एकनाथ शिंदेच्या शिवसेनेचे मंत्री प्रताप सरनाईक हे सुद्धा दुसऱ्या बाजूला जनता दरबार घेत असल्याने माहायुतीत पालघर आणि वसई मध्ये सेने आणि भाजपमध्ये वर्चस्वाची लढाई रंगताना दिसत आहे.. लोकसभा आणि विधान सभेला भाजपच्या पालघरमध्ये जास्त जागा निवडून आल्या असल्या तरी आजही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना मानणाऱ्या कार्यकत्यांची मोठी फळी याठिकाणी आहे. पालघर जिल्हा परिषदेवर शिंदे सेनेचा अध्यक्ष बसला होता. आता हि शिंदे सेनेने महापौर आमचा बसणार अशी घोषणा केली होती त्यामुळे भाजप सावध झाला असून त्यांनी आता गणेशास्त्राबाहेर काढले आहे. एकनाथ शिंदे पेक्षा कितीतरी पटीने जास्त लोक आजही गणेश नाईक याना मानणारी याठिकाणी आहेत . तर दुसऱ्या बाजूला गणेश नाईक आणि हितेंद्र ठाकूर यांचा याराना जगजाहीर आहे. त्यामुळे अप्रत्यक्षपणे ठाकूरावर वचक आणि दबाव ठेवण्याचे काम गणेश नाईक यांच्या माध्यमातून भाजप निवडणुकीच्या तोंडावर करणार असल्याचे बोलले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.