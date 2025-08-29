Ganeshotsav Toll Exemption : ऐन गणेशोत्सवात टोलमाफीचा फसवा डाव; पास असूनही वसुली सुरूच, कोकणवासीयांची घोर निराशा

मुंबई : गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर कोकणात जाणाऱ्या गणेशभक्त व चाकरमान्यांसाठी राज्य सरकारने टोलमाफीची (Ganeshotsav Toll Exemption) घोषणा केली होती. त्यासाठी पासेसचे वितरणही करण्यात आले. मात्र, प्रत्यक्षात ही टोलमाफी केवळ कागदापुरती ठरल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. पास असतानाही ऑनलाईन टोलवसुली सुरू असून गणेशभक्तांकडून थेट रक्कम डेबिट केली जात आहे. या प्रकारामुळे गणेशभक्तांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे..टोलमाफीचा पास असूनही वसुली सुरूपुणे-धानोरी येथील मनोहर पवार यांना विश्रांतवाडी पोलीस (Vishrantwadi Police) चौकीमार्फत टोलमाफीचा पास देण्यात आला. आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी करून संबंधित अधिकाऱ्याने त्यांच्या प्रवासाची माहिती नोंदवली व पास वितरित केला. या पासवर विश्वास ठेवून पवार कुटुंब सावंतवाडीला गणेशोत्सवासाठी रवाना झाले. मात्र, प्रत्यक्ष प्रवास सुरू होताच खेड शिवापूर, आनेवाडी आणि तसवडे या टोलनाक्यांवर त्यांच्या खात्यातून रक्कम डेबिट झाल्याचे उघड झाले..चाकरमान्यांमध्ये संतापपवार यांच्या मोबाईलवर मिळालेल्या संदेशानुसार, खेड शिवापूर टोलनाक्यावरून १२५ रुपये, आनेवाडीवरून ८५ रुपये आणि तासवडे टोलनाक्यावरून ७५ रुपये अशी मिळून एकूण २८५ रुपयांची रक्कम कपात झाली. पास असूनही टोल वसूल झाल्याने पवार कुटुंबासह अनेक चाकरमान्यांचा संताप उसळला आहे..घोषणा की फक्त दिखावा?गणेशोत्सवाच्या काळात टोलमाफी जाहीर करून राज्यकर्ते लोकांच्या भावनांशी खेळत असल्याचा आरोप नागरिक करत आहेत. प्रसिद्धीसाठी घोषणा केली जाते, मात्र प्रत्यक्षात टोलवसुली सुरूच असल्याने ही योजना केवळ जनतेला फसविणारी ठरत असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.