मुंबई

Arun Gawli: दाऊदने केलेला 'तो' खून अन् अरुण गवळी बनला अंडरवर्ल्ड डॉन; मुंबईत दगडी चाळीचं साम्राज्य कसं वाढलं?

दाऊद दुबईला पळून गेल्यानंतर छोटा राजननेही दाऊदपासून वेगळे होऊन स्वतःची गँग तयार केली आणि मलेशियात व्यवसाय सुरू केला. या काळात गवळी आणि छोटा राजनमध्येही वर्चस्वाची लढाई सुरू झाली.
Arun Gawli: दाऊदने केलेला 'तो' खून अन् अरुण गवळी बनला अंडरवर्ल्ड डॉन; मुंबईत दगडी चाळीचं साम्राज्य कसं वाढलं?
संतोष कानडे
Updated on

Mumbai: मोठे-मोठे गँगस्टरही थरथर कापायचे, असं एक नाव मुंबईतल्या गल्ल्यांमध्ये कधीकाळी घेतलं जाययंय. ते नाव होते अरुण गवळी. ज्याला त्याचे लोक प्रेमाने 'डॅडी' म्हणत. त्याने दगडी चाळीला आपल्या साम्राज्याचे केंद्र बनवले आणि अंडरवर्ल्डमधील सर्वात मोठा डॉन दाऊद इब्राहिमसह छोटा राजन आणि रवी पुजारीसारख्या क्रूर गँगस्टर्सशीही टक्कर घेतली. एका सामान्य मराठी कुटुंबातून अंडरवर्ल्डचा बेताज बादशाह बनण्यापर्यंतची त्याची कहाणी एखाद्या फिल्मी स्क्रिप्टपेक्षा कमी नाही. १७ वर्षांची शिक्षा भोगल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन मिळाल्यावर गवळी पुन्हा बाहेर आला आहे. ही कहाणी रक्तपात, विश्वासघात आणि सत्तेच्या संघर्षाने भरलेली आहे.

Loading content, please wait...
underworld
Arun Gawli
Dawood Ibrahim

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com