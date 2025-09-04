Arun Gawli: दाऊदने केलेला 'तो' खून अन् अरुण गवळी बनला अंडरवर्ल्ड डॉन; मुंबईत दगडी चाळीचं साम्राज्य कसं वाढलं?

Mumbai: मोठे-मोठे गँगस्टरही थरथर कापायचे, असं एक नाव मुंबईतल्या गल्ल्यांमध्ये कधीकाळी घेतलं जाययंय. ते नाव होते अरुण गवळी. ज्याला त्याचे लोक प्रेमाने 'डॅडी' म्हणत. त्याने दगडी चाळीला आपल्या साम्राज्याचे केंद्र बनवले आणि अंडरवर्ल्डमधील सर्वात मोठा डॉन दाऊद इब्राहिमसह छोटा राजन आणि रवी पुजारीसारख्या क्रूर गँगस्टर्सशीही टक्कर घेतली. एका सामान्य मराठी कुटुंबातून अंडरवर्ल्डचा बेताज बादशाह बनण्यापर्यंतची त्याची कहाणी एखाद्या फिल्मी स्क्रिप्टपेक्षा कमी नाही. १७ वर्षांची शिक्षा भोगल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन मिळाल्यावर गवळी पुन्हा बाहेर आला आहे. ही कहाणी रक्तपात, विश्वासघात आणि सत्तेच्या संघर्षाने भरलेली आहे..दगडी चाळीतून सुरू झालेला प्रवासअरुण गवळी, ज्याला 'डॅडी' म्हणून ओळखले जाते, मुंबईच्या भायखळा भागातील दगडी चाळीतून उदयास आलेले असे नाव आहे, ज्याने एकेकाळी मुंबईच्या अंडरवर्ल्डला हादरवले होते. १७ जुलै १९५५ रोजी महाराष्ट्रातील अहमदनगर जिल्ह्यातील कोपरगाव येथे जन्मलेल्या गवळीचे कुटुंब मध्यमवर्गीय होते. त्याचे वडील गुलाबराव मजुरी करत होते आणि नंतर मुंबईच्या सिम्प्लेक्स मिलमध्ये काम करू लागले. आर्थिक परिस्थितीमुळे गवळीने मॅट्रिकनंतर शिक्षण सोडले आणि कमी वयातच गुन्हेगारीच्या जगात पाऊल ठेवले..दाऊद इब्राहिमसोबतची मैत्री१९८० च्या दशकात, अरुण गवळीने रामा नाईकच्या गँगसोबत काम सुरू केले, जिथे त्याची भेट दाऊद इब्राहिम आणि छोटा राजनशी झाली. त्यावेळी दाऊद मुंबईच्या अंडरवर्ल्डमध्ये एक उदयोन्मुख नाव होते. गवळीला दाऊदच्या बेकायदेशीर शस्त्रे आणि ड्रग्जची खेप सुरक्षित ठिकाणी पोहोचवण्याची जबाबदारी देण्यात आली होती. ही मैत्री काही काळ टिकली, परंतु लवकरच हे नाते शत्रुत्वात बदलले.रामा नाईकची हत्या आणि शत्रुत्वाची सुरुवात१९८८ मध्ये, गवळीचा जवळचा मित्र रामा नाईकची एका गँगवॉरमध्ये हत्या झाली. या हत्येमागे दाऊद इब्राहिमचा हात असल्याचा गवळीला संशय होता. या घटनेमुळे गवळी इतका दुखावला गेला की त्याने दाऊदपासून वेगळे होऊन स्वतःची गँग बनवण्याचा निर्णय घेतला. येथूनच दाऊद आणि गवळीच्या रक्तरंजित शत्रुत्वाची सुरुवात झाली, जी मुंबईच्या अंडरवर्ल्डमध्ये चर्चेचा विषय बनली..दाऊदच्या मेहुण्याची हत्यादाऊदला धडा शिकवण्यासाठी गवळीने मोठे पाऊल उचलले. २६ जुलै १९९२ रोजी गवळीच्या चार शूटर्सनी दाऊदची मोठी बहीण हसीना पारकरचा पती इब्राहिम पारकरला मुंबईतील त्याच्या हॉटेलबाहेर गोळ्या घालून ठार केले. या हत्येने दाऊदला आतून हादरवून टाकले. या घटनेनंतर दोन्ही गँग्समधील गँगवॉर आणखी तीव्र झाले, ज्यात अनेक शूटर्स मारले गेले.छोटा राजनसोबत संघर्षदाऊद दुबईला पळून गेल्यानंतर छोटा राजननेही दाऊदपासून वेगळे होऊन स्वतःची गँग तयार केली आणि मलेशियात व्यवसाय सुरू केला. या काळात गवळी आणि छोटा राजनमध्येही वर्चस्वाची लढाई सुरू झाली. १९९३ च्या मुंबई बॉम्बस्फोटानंतर अंडरवर्ल्डचे चित्र बदलले आणि गवळीला मुंबईत आपले वर्चस्व स्थापित करण्याची संधी मिळाली. त्याने मध्य मुंबईतील दगडी चाळीला आपल्या गँगचे केंद्र बनवले..West Bengal Assembly chaos: पश्चिम बंगाल विधानसभेत तुफान राडा! भाजप अन् टीएमसी आमदार भिडले.रवी पुजारी आणि गवळीचं वैररवी पुजारी, जो नंतर अंडरवर्ल्डमधील आणखी एक मोठे नाव बनला, त्यानेही गवळीविरुद्ध मोर्चा उघडला. पुजारीने खंडणी आणि धमक्यांच्या माध्यमातून मुंबईत आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला. गवळीच्या गँगने या आव्हानाला आपल्या पद्धतीने उत्तर दिले. दोघांमध्ये अनेकदा हिंसक संघर्ष झाले, परंतु गवळीला स्थानिक मराठी समाजाचा पाठिंबा असल्यामुळे तो पुजारीवर वरचढ ठरला.गवळीच्या गँगचे वर्चस्वअरुण गवळीने आपल्या गँगला मजबूत करण्यासाठी शेकडो गुन्हेगारांना सामील केले. त्याची गँग खंडणी, तस्करी आणि हत्यांसारख्या गुन्ह्यांमध्ये गुंतलेली होती. दगडी चाळ त्याचे मुख्य ठिकाण होते, जिथून तो संपूर्ण मुंबईवर आपली सत्ता चालवत होता. गवळीची ताकद इतकी होती की छोटा राजनसारखे मोठे डॉनही त्याच्याशी थेट टक्कर घेणे टाळायचे..राजकारणात प्रवेश१९९० च्या दशकात मुंबई पोलिसांचा वाढता दबाव आणि गँगवॉरपासून वाचण्यासाठी गवळीने राजकारणात प्रवेश केला. २००४ साली त्याने अखिल भारतीय सेना (ABS) नावाचा पक्ष स्थापन केला आणि चिंचपोकळीतून आमदार बनून सत्तेच्या गल्लीत पाऊल ठेवले. तथापि, २००८ मध्ये गवळीने शिवसेना नगरसेवक कमलाकर जामसांडेकर यांची हत्या घडवून आणली, त्यानंतर त्याला २०१२ साली या प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली.१७ वर्षांनंतर तुरुंगातून सुटकातो नागपूर सेंट्रल जेलमध्ये १७ वर्षांपासून शिक्षा भोगत होता, आता २०२५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने गवळीला जामीन मंजूर केला आहे. ७६ वर्षीय गवळीच्या सुटकेवेळी त्याचे कुटुंबीय, वकील आणि समर्थक तिथे उपस्थित होते. न्यायालयाने त्याचे वय आणि दीर्घकाळ कारावास लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतला. मात्र, त्याचा जामीन अटींवर आधारित आहे आणि जर त्याने नियमांचे उल्लंघन केले, तर त्याचा जामीन रद्द होऊ शकतो..Nashik Ganesh Visarjan : वेळेत विसर्जन! नाशिक पोलीस आयुक्तांचा गणेश मंडळांना '२० मिनिटांचा' अल्टिमेटम.मुंबईच्या राजकारणावर परिणामगवळीच्या सुटकेमुळे मुंबईच्या स्थानिक राजकारणात खळबळ उडाली आहे. त्याच्या अखिल भारतीय सेना पक्षाला महानगरपालिका निवडणुकीत नवी ऊर्जा मिळण्याची आशा आहे. गवळीला आजही मराठी समाजाचा पाठिंबा आहे आणि त्याच्या परतण्यामुळे आगामी बीएमसी निवडणुकीत एक नवीन वळण येऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 