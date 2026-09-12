Birla Opus : गणपतीच्या सजावटीला मिळणार ‘मान’; ‘बिर्ला ओपस’तर्फे राज्यस्तरीय सोसायटी गणेशोत्सव सजावट स्पर्धा

मुंबई - कुठे पारंपरिक आरास, कुठे आकर्षक देखावा, तर कुठे पर्यावरणपूरक सजावटीतून सामाजिक संदेश... गणरायाच्या स्वागतासाठी हाउसिंग सोसायट्यांमध्ये सध्या सजावटीची लगबग सुरू आहे. सजावटीतील कल्पकता आणि कलाकौशल्याला व्यासपीठ मिळवून देण्यासाठी बिर्ला ओपस पेंट्सतर्फे ‘बिर्ला ओपस बाप्पाचा मान’ या राज्यस्तरीय सोसायटी गणेशोत्सव सजावट स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे..मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, पिंपरीचिंचवड, नाशिक, नागपूर, कोल्हापूर आणि अमरावती या शहरांमधील सुमारे ५०० हाउसिंग सोसायट्या या स्पर्धेत सहभागी होणार आहेत. ही स्पर्धा केवळ हाउसिंग सोसायट्या, अपार्टमेंट्स, कॉम्प्लेक्स आणि टाउनशिप्स यांच्यासाठी असून, सार्वजनिक गणेश मंडळांना या स्पर्धेत सहभागी होता येणार नाही. अनेक सोसायट्यांमध्ये गणेशोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. गणरायाची प्रतिष्ठापना करून अनंत चतुर्दशीपर्यंत आरती, भजन, विविध स्पर्धा आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते..गणेशमूर्तीची निवड, आकर्षक आरास आणि नावीन्यपूर्ण सजावटीसाठी रहिवाशांकडून विशेष प्रयत्न केले जातात. लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वजण यात सहभागी होत असून, रहिवासी दिवस-रात्र मेहनत घेऊन सजावट साकारतात. या कल्पकतेला प्रोत्साहन देताना पारंपरिकता, कलात्मकता आणि पर्यावरणपूरकतेचा समतोल साधणाऱ्या सोसायट्यांना यात वेगळी ओळख निर्माण करण्याची संधी मिळणार आहे..शहरनिहाय पुरस्कारमुंबई आणि पुणे येथे प्रत्येकी नऊ, नाशिक आणि नागपूर येथे प्रत्येकी सहा, तर कोल्हापूर आणि अमरावती येथे प्रत्येकी तीन शहरनिहाय पुरस्कार दिले जाणार आहेत.पुरस्कारांच्या तीन श्रेणीसर्वाधिक वैविध्यपूर्ण गणेशमूर्तीसर्वोत्कृष्ट पर्यावरणपूरक सजावटसर्वोत्कृष्ट ‘बिर्ला ओपस बाप्पांचं घर’ .तीन प्रमुख बक्षिसेप्रथम क्रमांक : ५० हजार रुपयेद्वितीय क्रमांक : २१ हजार रुपयेतृतीय क्रमांक : ११ हजार रुपयेसजावटीतून पर्यावरणाचा संदेशगणेशोत्सवाचा उत्साह कायम ठेवतानाच पर्यावरणाची काळजी घेण्यावरही स्पर्धेत भर देण्यात आला आहे. नैसर्गिक वस्तू, पुनर्वापर करता येणारे साहित्य आणि उपलब्ध वस्तूंचा कल्पक वापर करून केलेल्या सजावटीला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. स्पर्धेत सहभागी सोसायटीस रू.५,००० /- मानधन *.अशी करा नोंदणी...स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी दिलेल्या क्यूआर कोडद्वारे नोंदणी करता येणार आहे. नोंदणीनंतर सोसायटीतील गणेशोत्सव आणि सजावटीची माहिती सादर करावी लागणार आहे. त्यामुळे यंदाच्या गणेशोत्सवात बाप्पाच्या स्वागतासोबतच सोसायट्यांच्या कल्पकतेचीही रंगतदार स्पर्धा पाहायला मिळणार आहे.संपर्क : +९१ ९१३७० ०२३५२ नियम व अटी लागू.अधिक माहितीसाठी www.birlaopus.com/tne येथे भेट द्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.