गॅस एजन्सीत एलपीजी सिलिंडरचा स्फोट; कळव्यातील 4 जण गंभीर | Gas Cylinder Exploded

काल रात्री (२० मार्च) कळवा येथील गॅस एजन्सीमध्ये एलपीजी गॅस सिलिंडरचा स्फोट होऊन चार जण गंभीर जखमी झाले असून ते ८० टक्के भाजले आहेत. सर्व जखमींना रुग्णालयात दाखल केल्याची माहिती ठाणे महापालिकने दिली आहे. (Gas cylinder exploded at a gas agency in Kalwa, Thane; Four people seriously injured)