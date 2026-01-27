Mumbai Fire: मालाड मधील मालवणीत गॅस सिलेंडरचा भीषण स्फोट; ६ जण गंभीर जखमी

मुंबई : प्रजासत्ताक दिनाच्या उत्साहानंतर दुसऱ्याच दिवशी मुंबईतील मालाड परिसरात एक मोठी दुर्घटना घडली आहे. मालाड (पश्चिम) येथील मालवणी गेट क्रमांक ८ परिसरातील एका चाळीत गॅस सिलिंडरचा भीषण स्फोट झाला. या दुर्घटनेत ६ जण जखमी झाले असून त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, आज मंगळवार, (ता.२७) रोजी सकाळी ०९:२५ वाजेच्या सुमारास मालवणी गेट क्रमांक ८, ए.सी. मशिदीजवळ असलेल्या भारत माता शाळेच्या शेजारील एका चाळीत ही घटना घडली. घरात गॅस गळती झाल्यामुळे सिलिंडरचा मोठा स्फोट झाला. हा स्फोट इतका भीषण होता की आसपासच्या परिसरात घबराट पसरली होती..Mumbai: वर्सोवा-दहिसर कोस्टल रोडवर नवीन पूल होणार; वीर सावरकर उड्डाणपुलावरून जाणार, कुठे आणि कसा जोडणार?.घटनेची माहिती मिळताच मुंबई महापालिकेचे अग्निशमन दल , स्थानिक पोलीस, १०८ रुग्णवाहिका आणि वॉर्ड मधील कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले. सुरक्षेचा उपाय म्हणून संबंधित विद्युत पुरवठा करणाऱ्या कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी परिसरातील वीजपुरवठा खंडित केला होता..या स्फोटात सहा जण जखमी झाले आहेत. स्थानिकांनी तत्परता दाखवत सर्व जखमींना तातडीने 'केअर हॉस्पिटल' येथे उपचारासाठी पाठवले आहे. जखमींची प्रकृती आणि त्यांच्या नावाबाबतची सविस्तर माहिती अद्याप मिळालेली नसून प्रशासन अधिक तपास करत आहे..Mumbai News: आदिवासी बांधवांचा उद्रेक! बोरिवलीत पोलिसांवर केली दगडफेक; आंदोलनामागचं नेमकं कारण काय? .गॅसचा वास येत असल्यास त्वरित रेग्युलेटर बंद करावा, खिडक्या उघड्या ठेवाव्यात आणि कोणत्याही प्रकारचे विजेचे बटण चालू किंवा बंद करू नये असे आवाहन अग्निशमन दल प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.