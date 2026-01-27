मुंबई

Mumbai Fire: मालाड मधील मालवणीत गॅस सिलेंडरचा भीषण स्फोट; ६ जण गंभीर जखमी

Malad Cylinder Blast: मालाड येथील मालवणी परिसरात धक्कादायक घटना घडली आहे. घरात गॅस गळती झाल्यामुळे सिलिंडरचा स्फोट झाला असून ६ जण गंभीर जखमी झाले आहेत.
​मुंबई : प्रजासत्ताक दिनाच्या उत्साहानंतर दुसऱ्याच दिवशी मुंबईतील मालाड परिसरात एक मोठी दुर्घटना घडली आहे. मालाड (पश्चिम) येथील मालवणी गेट क्रमांक ८ परिसरातील एका चाळीत गॅस सिलिंडरचा भीषण स्फोट झाला. या दुर्घटनेत ६ जण जखमी झाले असून त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

