आश्रमशाळांना युद्धाची झळ, गॅस तुटवड्याचा १८ हजार विद्यार्थ्यांना फटका; भोजन व्यवस्थेसमोर मोठे संकट

शहापूर : इराण, इस्राईल आणि अमेरिका यांच्यातील जागतिक युद्धजन्य तणावाचा थेट परिणाम आता शहापूर, मुरबाड आणि भिवंडी तालुक्यातील आश्रमशाळांच्या स्वयंपाकघरावर झाला आहे. आखाती देशांतील विस्कळित पुरवठ्यामुळे गॅसचा तीव्र तुटवडा निर्माण झाला असून, शहापूर प्रकल्पांतर्गत असलेल्या १८ हजार आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या भोजन व्यवस्थेसमोर मोठे संकट उभे ठाकले आहे..शहापूर आदिवासी विकास प्रकल्पांतर्गत २३ शासकीय आणि १३ अनुदानित आश्रमशाळांसह १२ वसतिगृहे कार्यरत आहेत. येथे सुमारे १८ हजार विद्यार्थी निवासी शिक्षण घेतात. या विद्यार्थ्यांच्या दोन वेळच्या नाश्त्यासाठी आणि जेवणासाठी मोठ्या प्रमाणावर गॅस सिलिंडरची आवश्यकता असते. सामान्यतः एका आश्रमशाळेला महिन्याला २४ सिलिंडर लागतात. मात्र, सध्या पुरवठादारांनी केवळ 'एकच' सिलिंडर दिला जाईल, असे कळविल्याने अधीक्षक आणि प्रशासनाची झोप उडाली आहे..प्रशासकीय धावपळ सुरूगॅसपुरवठा खंडित झाल्यास विद्यार्थ्यांची मोठी गैरसोय होईल, ही बाब लक्षात घेऊन पिवळी, डोळखांब, सावरोली, पेंढरघोळ आणि विहिगाव यांसारख्या अनेक आश्रमशाळांच्या अधीक्षकांनी प्रकल्प कार्यालयाकडे धाव घेतली आहे. या गंभीर परिस्थितीवर तोडगा काढण्यासाठी सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी डी. डी. काळपांडे यांनी जिल्हा पुरवठा अधिकारी तसेच तिन्ही तालुक्यांच्या तहसीलदारांना पत्र पाठवून गॅसपुरवठा सुरळीत करण्याची विनंती केली आहे..शासकीय आश्रमशाळांमध्ये ३०० ते ५०० विद्यार्थी निवासी राहतात. त्यांच्या दैनंदिन आहारासाठी गॅस सिलिंडरची संख्या मोठी लागते. गॅसपुरवठा अनियमित राहिल्यास विद्यार्थ्यांच्या भोजनाची मोठी गैरसोय होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.- बी. आर. जाधव, सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी, शहापूर..