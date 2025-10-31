मुंबई

Mokhada News : मोखाड्यात गॅस्ट्रोची लागण; 25 पेक्षा अधिक रूग्ण बाधीत

मोखाड्यातील सायदे ग्रामपंचायतीमधील बोरशेती येथे गुरूवारी 30 ऑक्टोबरला रात्री 12 वाजेनंतर नागरीकांना ढाळ, वांती (गॅस्ट्रो) चा जाणवु लागला.
भगवान खैरनार
मोखाडा - मोखाड्यातील सायदे ग्रामपंचायतीमधील बोरशेती येथे गुरूवारी 30 ऑक्टोबरला रात्री 12 वाजेनंतर नागरीकांना ढाळ, वांती (गॅस्ट्रो) चा जाणवु लागला. त्यावेळी येथील सजग नागरीकांनी येथील 20 रूग्णांना तातडीने खोडाळ्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र, तसेच खाजगी दवाखान्यात उपचारासाठी दाखल केले.

