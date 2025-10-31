Mokhada News : मोखाड्यात गॅस्ट्रोची लागण; 25 पेक्षा अधिक रूग्ण बाधीत

मोखाडा - मोखाड्यातील सायदे ग्रामपंचायतीमधील बोरशेती येथे गुरूवारी 30 ऑक्टोबरला रात्री 12 वाजेनंतर नागरीकांना ढाळ, वांती (गॅस्ट्रो) चा जाणवु लागला. त्यावेळी येथील सजग नागरीकांनी येथील 20 रूग्णांना तातडीने खोडाळ्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र, तसेच खाजगी दवाखान्यात उपचारासाठी दाखल केले..त्यानंतर दोन गंभीर रूग्णांना, मोखाड्यातील ग्रामीण रुग्णालयातील तपासणी नंतर नाशिकच्या जिल्हा शासकीय रुग्णालयात ऊपचारासाठी हलविण्यात आले आहे. येथील गॅस्ट्रोची साथ आटोक्यात आणण्यासाठी, आरोग्य विभागाने बोरशेती गावात एक पथक तैनात केले आहे.गेली आठवडाभरापासून मोखाड्यात परतीचा पाऊस कोसळत आहे. त्यामुळे तालुक्यातील बोरशेती येथील विहिरीचे पाणी दुषीत होऊन, नागरीकांना गॅस्ट्रोची लागण झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आरोग्य विभागाने, व्यक्त केला आहे. गुरुवारी मध्यरात्री येथील 20 हुन अधिक नागरीकांना, खोडाळ्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र तसेच खाजगी दवाखान्यात उपचारासाठी दाखल केले आहे..यामधील दोन रूग्ण गंभीर असल्याचे निदर्शनास आल्याने, त्यांना मोखाडा ग्रामीण रुग्णालयात हलविण्यात आले. मात्र, तेथेही त्यांचा प्रकृतीत सुधारणा होत नसल्याने, त्यांना पुढील ऊपचारासाठी नाशिकच्या जिल्हा शासकीय रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे.दरम्यान, रात्रभर उपचार करूनही खोडाळा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात, रुग्णांच्या प्रकृतीत सुधारणा होत नसल्याने, येथील रुग्णांनी खाजगी दवाखान्यात आधार घेत, तेथे ऊपचार घेणे सुरू केले आहे. शुक्रवारी दुपारपर्यंत रूग्णांची संख्या 28 पर्यंत पोहोचली होती. मात्र, आरोग्य विभागाने शर्तीचे प्रयत्न करून, गावात तैनात केलेल्या टीम ने गॅस्ट्रोची साथ आटोक्यात आणली आहे..गॅस्ट्रोची साथ आटोक्यात आणण्यासाठी टीम तैनात....बोरशेती येथील गॅस्ट्रोची साथ आटोक्यात आणण्यासाठी विकास तरकाने या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसह, आरोग्य सहाय्यक, 4 आरोग्य सेवक, एक आरोग्य सेविका, आशा कार्यकर्ती, पर्यवेक्षक आणि अंगणवाडी सेविका अशी टीम तैनात केली आहे. गॅस्ट्रोच्या रूग्णांना देखरेखीखाली 24 ते 48 तास ठेवणे आवश्यक आहे.- भाऊसाहेब चत्तर, तालुका वैद्यकीय अधिकारी, मोखाडा..रात्रभर आरोग्य केंद्रात ठेऊनही फरक नाही, अखेर खाजगी दवाखान्याचा आधार....रात्री खोडाळा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात रूग्ण दाखल करून, सकळ पर्यंत रूग्णांचा त्रास कमी झाला नाही. त्यामुळे आम्ही रुग्णांना खाजगी दवाखान्यात उपचारासाठी दाखल केले. येथे रुग्णांच्या प्रकृतीत सुधारणा होत आहे. नागरीकांचा सरकारी दवाखान्यातील ऊपचारावरील विश्वास ऊडाला आहे.- आत्या झुगरे, स्थानिक नागरीक..उपचारासाठी दाखल रूग्णांची नावे....1) नीतू शाम झुगरे 17 ref rh mokhada2) करण रामदास शिद 14 ref rh mokhada3) सीताराम गोविंद हमरे 55 ok discharge4) रुक्मिणी बच्चू जुगरे 24 ok discharge5) रंजना जयराम शिद 21 ok discharge6) अर्जुन रामदास शिद 17ok discharge7) वसंत बोरू जुगरे 40 ok discharge8) चांगुणा संतोष जुगरे 27 ok discharge9) भूमिका संतोष जुगरे 4 DAMA10) गोविंद देवाजी झुगरे 35admit11) हौसाबाई गुणा झुगरे 19admit12) लता झेतू झुगरे 26admit13,) वणी दत्ता shid 35admit14) किरण सोनू लचके 9 admit15) देविदास भीमा राऊत 28admit16) उषा बच्चू गावित 12DAMA17) bhoru kanha zugare 75DAMA18) Rohini bacchu gavit 16 DAMA19) Chandri soma shid 40DAMA20) Sonali soma shid 15 DAMA.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.