Mumbai News: बेस्ट बस थांब्याचे स्थलांतर टॅक्सी-रिक्षा चालकांच्या फायद्याचा, बेस्ट समितीच्या निर्णयाला विरोध; आंदोलनाचा इशारा

मुंबई : गेटवे ऑफ इंडिया येथील पर्यटकांच्या सेवेत असलेला बेस्ट बसचा थांबा स्थलांतरित करण्याचा प्रस्ताव आजच्या बेस्ट समितीच्या बैठकीत मंजुरीसाठी मांडण्यात आला; मात्र समिती सदस्यांनी शेअर टॅक्सी रिक्षा यांच्या फायद्यासाठी हा बस थांबा स्थलांतरित करण्यास विरोध करत आक्रमक भूमिका घेतली. यामुळे समिती अध्यक्षांनी प्रस्ताव प्रशासनाकडे परत पाठवला..गेटवे ऑफ इंडिया परिसरात मोठ्या प्रमाणात देशविदेशातील पर्यटक येतात. तसेच या परिसरात वाहनांची व पादचाऱ्यांचा मोठी गर्दी असते. या परिसरामध्ये बेस्ट वाहतूक मार्ग व बेस्टचा बस थांबा असल्यामुळे वाहतूक कोंडी निर्माण होते. त्यामुळे पर्यटक आणि बसचालकांना त्रास सहन करावा लागतो. .ST Bus: एसटी प्रवास महागणार, परिवहन मंत्र्यांचे संकेत; पाचच्या पटीत दरवाढ करण्याची एसटी कामगार संघटनेची मागणी.त्यामुळे गेटवे ऑफ इंडिया येथील बस थांबा छत्रपती शिवाजी महाराज वस्तूसंग्रहालयासमोरील योग्य ठिकाणी स्थलांतरित करण्याची विनंती विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी बेस्ट उपक्रमाला केली होती. त्यानुसार प्रशासनाने गेटवे ऑफ इंडिया येथील बस थांबा स्थलांतरित करण्याचा प्रस्ताव सभागृहात मंजुरीसाठी मांडला होता..आंदोलनाचा इशाराकेवळ शेअर रिक्षा, टॅक्सीचालकांच्या फायद्यासाठी फायद्यातील बस थांबा स्थलांतरित करू नये. बेस्ट तोट्यात असल्याने फायद्यातील बस थांबा हटवू नये, अशी मागणी नितीन नांदगावकर यांनी केली. प्रशासनाने बस थांबा स्थलांतरित केल्यास आम्ही तीव्र आंदोलन करू, असा इशारा दिला. त्यामुळे बेस्ट समिती अध्यक्षा तृष्णा विश्वासराव यांनी हा प्रस्ताव प्रशासनाकडे परत पाठवला..Mumbai News: वांद्र्यात रेल्वेचा बुलडोझर! गरीबनगरातील अतिक्रमणांवर मोठी कारवाई; परिसरात तणावाचे वातावरण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.