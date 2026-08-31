मुंबई

Mumbai News: राजावाडी रुग्णालयात तीन अर्भकांचा मृत्यू, रुग्णालय प्रशासनाचे स्पष्टीकरण

Ghatkopar Rajawadi Hospital: राजावाडी रुग्णालयात तीन अर्भकांचा मृत्यू झाल्याप्रकरणी रुग्णालय प्रशासनाचे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे.
Three baby dies in womb

Three baby dies in womb

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : घाटकोपरच्या राजावाडी रुग्णालयात बुधवारी (ता. २६) झालेल्या तीन अर्भकांच्या मृत्यू प्रकरणाची वैद्यकीय पार्श्वभूमी रुग्णालय प्रशासनाने स्पष्ट केली आहे. त्या दिवशी झालेल्या १३ प्रसूतींपैकी दोन प्रकरणांत गर्भवती महिलांना रुग्णालयात दाखल करण्यापूर्वीच गर्भमृत्यू झाल्याचे निदान झाले होते, तर तिसऱ्या प्रकरणात जन्मानंतर नवजात बाळाची प्रकृती गंभीर झाल्याने अतिदक्षता विभागात उपचार करूनही त्याचा मृत्यू झाला, असे स्पष्टीकरण प्रशासनाने शनिवारी (ता. २९) दिले.

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