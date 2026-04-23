NDA Selection: मुलींची दमदार कामगिरी! नाशिक प्रशिक्षण केंद्रातून एनडीएमध्ये निवड, मुख्यमंत्री फडणवीसांकडून कौतुक..

मुंबई: भारतीय सशस्त्र दलात उच्च पदस्थ अधिकारी होण्याची संधी देणाऱ्या राष्ट्रीय संरक्षण अकादमी (एनडीए) मध्ये नाशिक येथील शासनाच्या सैनिकी सेवापूर्व प्रशिक्षण केंद्रातून दोन मुलींची निवड झाली आहे. यात देशपातळीवरील गुणवत्ता यादीत जिया करपे हिने दुसरा तर कु. समृद्धी इंगळे हिने १५ वा क्रमांक पटकावला आहे. या दोघींचा आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीदरम्यानच मंत्रालयात सत्कार करत त्यांना शुभेच्छा दिल्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घोषणा केल्यानंतर पहिल्यांदाच एनडीएमध्ये मुलींना संधी मिळाली त्याच पार्श्वभूमीवर नाशिक येथे १८ जून २०२३ रोजी राज्यातीलच नव्हे तर देशात पहिली मुलींना सैनिकी प्रशिक्षण देणारी सैनिकी सेवापूर्व प्रशिक्षण केंद्र ही संस्था कार्यान्वित झाली होती. विद्यमान शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांच्याकडे माजी सैनिक कल्याण विभाग होता त्यावेळी स्थापन झाली होती. यासाठी त्यांनी मोठा पुढाकार घेतला होता. नाशिकमधील मुलींच्या या प्रशिक्षण केंद्रातून या संस्थेत अकरावी व बारावीच्या विद्यार्थिनींना दोन वर्षांचा विशेष प्रशिक्षण अभ्यासक्रम दिला जातो. गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण मिळावे यासाठी त्यांचा कायमच आग्रह राहिला असल्याने यंदा दोन मुलींची देशपातळीवर निवड झाल्याने त्यांचेही यामागे यश असल्याचे सांगण्यात येते. तर मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते निवड झालेल्या दोन्ही मुलींचे शालेय शिक्षण मंत्री यांनीही अभिनंदन करून त्यांना शुभेच्छा दिल्या. नाशिकमध्ये शासनाच्या वतीने उभारण्यात आलेल्या सैनिकी सेवापूर्व प्रशिक्षण केंद्रातून मागील वर्षी हंसिका टिल्लू हिची आणि यंदा जिया करपे, समृद्धी इंगळे या दोन मुलींची देशपातळीवर निवड झाली ही मोठी अभिमानास्पद बाब आहे. भविष्यात राज्यातील अधिकाधिक मुलींची एनडीएमध्ये निवड होण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.- दादाजी भुसे, शालेय शिक्षण मंत्री.