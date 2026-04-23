मुंबई

NDA Selection: मुलींची दमदार कामगिरी! नाशिक प्रशिक्षण केंद्रातून एनडीएमध्ये निवड, मुख्यमंत्री फडणवीसांकडून कौतुक..

Nashik girls selected for NDA from training centre Maharashtra: नाशिकच्या सैनिकी सेवापूर्व प्रशिक्षण केंद्रातील जिया करपे व समृद्धी इंगळे यांची एनडीएमध्ये देशपातळीवर निवड; मुख्यमंत्र्यांकडून मंत्रालयात सत्कार, दादाजी भुसे यांच्या पुढाकाराला मिळाले यश
Nashik Girls Shine in NDA Selection; Maharashtra CM Commends Success

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

मुंबई: भारतीय सशस्त्र दलात उच्च पदस्थ अधिकारी होण्याची संधी देणाऱ्या राष्ट्रीय संरक्षण अकादमी (एनडीए) मध्ये नाशिक येथील शासनाच्या सैनिकी सेवापूर्व प्रशिक्षण केंद्रातून दोन मुलींची निवड झाली आहे. यात देशपातळीवरील गुणवत्ता यादीत जिया करपे हिने दुसरा तर कु. समृद्धी इंगळे हिने १५ वा क्रमांक पटकावला आहे. या दोघींचा आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीदरम्यानच मंत्रालयात सत्कार करत त्यांना शुभेच्छा दिल्या.

Loading content, please wait...
Nashik
Mumbai
Training
NDA
women empowerment
twin girls
Success story
CM Devendra Fadnavis

