Diwali Bonus: आशा स्वयंसेविकांसाठी दिवाळीची भेट! 5 हजार रुपयांचा बोनस जाहीर, महापौरांचे महत्त्वाचे निर्देश

मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या आरोग्य यंत्रणेचा महत्त्वाचा घटक असलेल्या आशा स्वयंसेविकांना दिवाळीनिमित्त प्रत्येकी पाच हजार रुपये सानुग्रह अनुदान (बोनस) देण्याचे निर्देश महापौर रितू तावडे यांनी महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांना दिले आहेत. याबाबत महापौरांनी आयुक्तांना लेखी पत्र पाठवून तातडीने कार्यवाही करण्याची मागणी केली आहे..मुंबई महापालिकेअंतर्गत सध्या एकूण १,४६१ आशा स्वयंसेविका कार्यरत आहेत. या स्वयंसेविका अत्यल्प मानधनावर काम करत असून, आरोग्यसेवा नागरिकांपर्यंत पोहोचविणे, लसीकरण मोहिमा राबविणे तसेच विविध शासकीय लोककल्याणकारी योजनांची माहिती तळागाळातील नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्याची जबाबदारी पार पाडतात. आरोग्यविषयक जनजागृती आणि सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्यात त्यांचे योगदान महत्त्वाचे आहे..Mumbai Local: रेल्वेच्या तिन्ही मार्गांवर अपघाताच्या घटना, ऐन गर्दीच्या वेळी लोकलचा खोळंबा; प्रवाशांचे हाल .बेस्टच्या कर्मचाऱ्यांना ३३ हजार?मुंबई महापालिकेचे अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्याप्रमाणेच बेस्टया कर्मचाऱ्यांनाही यंदाच्या दिवाळीपूर्वी ३३ हजार रुपये बोनस देण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. शिवसेनेचे नेते आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा करून तसे निर्देश देण्यात येतील, असे बेस्ट समितीच्या अध्यक्षा तृष्णा विश्वासराव यांनी सांगितले..मुंबई महापालिकेच्या अधिकारी, कर्मचारी यांना बोनस बुधवारी जाहीर झाला; मात्र बेस्ट उपक्रमाच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना बोनस जाहीर करण्यात आलेला नाही. यंदाही महापालिका कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच बेस्टच्या कर्मचाऱ्यांनाही ३३ हजार रुपये इतका बोनस अपेक्षित आहे, मात्र बेस्टकडे बोनस देण्यासाठी निधीची कमतरता आहे..बेस्टच्या अधिकारी, कर्मचारी यांनाही ३३ हजार रुपये बोनस देण्यात येणार असल्याची माहिती बेस्ट समितीचे अध्यक्ष तृष्णा विश्वासराव यांनी दिली. त्यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले..Meenakshi Shinde: मीनाक्षी शिंदेंमुळे पक्षाची बदनामी, शिवसैनिकांचा संताप; अनेक नगरसेवकांची शक्तिप्रदर्शनाला दांडी .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.