मुंबई

Diwali Bonus: आशा स्वयंसेविकांसाठी दिवाळीची भेट! 5 हजार रुपयांचा बोनस जाहीर, महापौरांचे महत्त्वाचे निर्देश

ASHA Workers Diwali Bonus: आशा स्वयंसेविकांसाठी दिवाळी बोनस म्हणून पाच हजार रुपये देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. महापौरांनी संबंधित यंत्रणेला निर्देश दिल्याची माहिती समोर आली आहे.
ASHA Workers Diwali Bonus

ASHA Workers Diwali Bonus

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या आरोग्य यंत्रणेचा महत्त्वाचा घटक असलेल्या आशा स्वयंसेविकांना दिवाळीनिमित्त प्रत्येकी पाच हजार रुपये सानुग्रह अनुदान (बोनस) देण्याचे निर्देश महापौर रितू तावडे यांनी महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांना दिले आहेत. याबाबत महापौरांनी आयुक्तांना लेखी पत्र पाठवून तातडीने कार्यवाही करण्याची मागणी केली आहे.

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