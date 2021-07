मुंबईला दिलासा! झोपडपट्टी परिसरात 'कंटेन्मेंट झोन'मध्ये घट

मुंबई: शहरातील कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या नियंत्रणात आली आहे. त्यामुळे कंटेन्मेंटच्या संख्येतदेखील घट झाली आहे. झोपडपट्टी आणि चाळींच्या परिसरात केवळ तीन तर इमारती परिसरात 62 'कंटेन्मेंट झोन' आहेत. शनिवारी 424 नवे कोरोना बाधित रुग्ण तर 9 रुग्णांच्या मृत्यूची नोंद झाली. मुंबईत कोरोना संसर्ग वेगाने नियंत्रणात येत असल्याचे दिसते. झोपडपट्टी परिसरात असणारे 3 कंटेन्मेंट झोन हे एस, आर दक्षिण आणि एम पूर्व विभागात आहेत. आतापर्यंत 2,791 कंटेन्मेंट झोन हटवण्यात आले आहेत. (Good News for Mumbaikars as Number of Containment Zones decreased in slum areas and buildings vjb 91)

हेही वाचा: मुंबई: वरळी लिफ्ट दुर्घटना प्रकरणी मोठी कारवाई; दोघांना अटक

इमारत परिसरात 62 'कंटेन्मेंट झोन' असून सर्वाधिक 'कंटेन्मेंट झोन' हे के पश्चिम विभागात 15 त्या खालोखाल एस 10, एम पूर्व 8, जी उत्तर 7, डी 5, एम पश्चिम 4 तर पी उत्तर, एन, जी दक्षिण, एफ दक्षिण, ई विभागात प्रत्येकी दोन 'कंटेन्मेंट झोन' आहेत. 66,080 कंटेंटमेंट झोन शिथिल झाले आहेत. झोपडपट्टी परिसरात इमारतींच्या तुलनेत जरी कमी 'कंटेन्मेंट झोन' असले तरी त्यातील लोकांची संख्या ही इमातींमधील लोकांपेक्षा अधिक आहे. झोपडपट्टी परिसरातील 3 'कंटेन्मेंट झोन'मध्ये 5 हजार घर तर 25 हजार लोकांचा समावेश आहे. तर सोसायट्यांमधील 62 'कंटेन्मेंट झोन'मध्ये 4 हजार घर आणि 16 हजार लोकांचा समावेश आहे.

हेही वाचा: गणेशोत्सवाच्या काळातही रेल्वेकडून प्रवाशांची होणार लूट?

सील केलेल्या मजल्यांची संख्या मात्र मोठी असून 1,810 मजले सील करण्यात आले आहेत. आर एस विभागात सर्वाधिक 205 मजले सील झाले आहेत. सील करण्यात आलेल्या मजल्यांवर 73 घर असून त्यात 2 लाख 77 हजार लोकं वास्तव्यास आहेत.