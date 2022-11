मुंबई : मोटार अपघातग्रस्तास सुरुवातीच्या काही तासात हॉस्पिटल्स किंवा ट्रॉमा केअर सेंटरमध्ये घेऊन जाणाऱ्या ‘गुड समेरिटन’ला अपघातग्रस्ताचे प्राण वाचविल्याबद्दल पुरस्कार देण्यात येणार आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय देखरेख समिती स्थापन करण्याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध झाला. (Good Samaritan an award given to person by Maharashtra govt who helps an accident victim)

केंद्राच्या रस्ते परिवहन व महामार्ग मंत्रालयाने अपघाताच्या गोल्डन अवरमध्ये अपघातग्रस्तांना ट्रॉमा केअर सेंटरमध्ये नेणाऱ्या गुड समेरिटनला अपघातात बळी पडलेल्या व्यक्तीचे प्राण वाचविल्याबद्दल पुरस्कार देण्याची योजना जाहीर केली आहे. रस्त्यावरील मोटार अपघातातील अपघातग्रस्तांना आपत्कालीन परिस्थितीत मदत करण्याकरिता सामान्य जनतेस प्रवृत्त करणे व निष्पाप जीव वाचविण्यासाठी इतरांना प्रेरित करतात या उद्देशाने ही योजना सुरू करण्यात आली आहे.

रस्ते परिवहन व महामार्ग मंत्रालयाने या पुरस्कार योजनेबाबत ४ ऑक्टोबर, २०२१ रोजी मार्गदर्शक तत्वांबाबत आदेश काढले होते. ही मार्गदर्शक तत्वातील परिच्छेद ७.३ व ७.५ अन्वये राज्यस्तरीय देखरेख समिती स्थापन करणे सक्तीचे आहे. गुड समेरिटनला अपघातात बळी पडलेल्या व्यक्तीचे प्राण वाचविल्याबद्दल पुरस्कार देण्याबाबतच्या या योजनेच्या योग्य अंमलबजावणीबाबत त्रैमासिक आढावा बैठक घेण्यासाठी राज्यस्तरीय देखरेख समिती स्थापन करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार राज्य शासनानं पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे.

पुरस्कारासाठी असे असतील निकष