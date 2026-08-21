Mumbai-Goa Highway: सुकेळी खिंडीतील टोलनाका अखेर रद्द, गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर कोकणवासीयांना दिलासा

अलिबाग : मुंबई-गोवा महामार्गावरील सुकेळी खिंडीत उभारण्यात आलेला टोलनाका आता सुरू होणार नसल्याची माहिती रायगडचे खासदार सुनील तटकरे यांनी दिली. गणेशोत्सवानंतर टोलवसुली सुरू करण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून अंतिम तयारी सुरू होती; मात्र टोलनाक्याला कोकणवासीयांकडून विरोध होत असताना तटकरे यांनी मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेतली. या भेटीत सुकेळी टोलनाका कार्यान्वित केला जाणार नसल्याचे आश्वासन मिळाल्याचे तटकरे यांनी गुरुवार (ता. २०) अलिबाग येथे पत्रकार परिषदेत सांगितले..टोलनाका सुरू झाल्यास कोकणातील प्रवासी आणि वाहतूकदारांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार होता. त्यामुळे हा टोलनाका रद्द करण्याची मागणी जोर धरत होती. अखेर तटकरे यांच्या गडकरींसोबतच्या भेटीनंतर टोलनाका सुरू होणार नसल्याची माहिती समोर आल्याने प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे..Mumbai Local: मुंबईकरांच्या जीवनवाहिनीचा विस्तार खोळंबला, 'एमएमआर'मधील अनेक प्रकल्पांना ब्रेक; विलंबाचा मोठा फटका.६० किमीचा नियम ठरला कळीचा मुद्दासुकेळी येथे टोलवसुलीची यंत्रणा, पायाभूत सुविधा आणि अन्य कामे अंतिम टप्प्यात आली होती. त्यामुळे गणेशोत्सवानंतर टोलनाका सुरू होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती; मात्र अंतराच्या निकषावरून वाद निर्माण झाला. राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क नियम, २००८ नुसार दोन टोलनाक्यांमध्ये ६० किलोमीटरचे अंतर असणे अपेक्षित आहे; मात्र खारपाडा टोलनाक्यापासून अवघ्या ४७.७ किलोमीटर अंतरावर सुकेळी येथे टोलनाका उभारल्याने प्रवासी आणि स्थानिक नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली..राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे महाव्यवस्थापक रवींद्र रवींद्र इंगोळे यांच्या माहितीनुसार, पळस्पे ते इंदापूर हा सुमारे ८४ किलोमीटरचा महामार्ग दोन टप्प्यांत विभागला आहे. पळस्पे ते कासू आणि कासू ते इंदापूर असे हे दोन टप्पे आहेत. त्यामुळे या मार्गावर दोन टोलनाके प्रस्तावित असल्याचे प्राधिकरणाचे म्हणणे आहे; मात्र, लोकप्रतिनिधींनी याला विरोध केला..FDA School Food Rules: मुलांनो, आता वडापाव-समोसा विसरा! मुंबईतील शाळांच्या कँटीनमध्ये बदल; FDAच्या दणक्यानंतर नवा मेन्यू लागू.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.