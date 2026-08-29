कोट्यवधींची जमीन, पण मालक आदिवासी कुटुंब दारिद्र्यात; गोरेगावात बिल्डरविरोधात गंभीर आरोप

'पाण्यात राहून मासा तहानलेला' या उक्तीचा प्रत्यय आज मुंबईसारख्या मायानगरीत येत आहे. ज्यांच्या पायाखाली करोडोंची जमीन आहे, असे आपले आदिवासी भूमिपुत्र आजही अठराविश्वे दारिद्र्यात खितपत पडले आहेत. गोरेगाव-मालाड पट्ट्यातील (फिल्म सिटी रोड) तब्बल साडेचार एकर मोक्याच्या आदिवासी जमिनीवर ज्योती बिल्डर्स बॅनरखालील खासगी विकसकाने डल्ला मारला आहे. .आज नडगे कुटुंबाची अवस्था अत्यंत हलाखीची असताना त्यांच्या कोट्यवधींच्या जागेवर टोलेजंग इमारती उभ्या करून आता नवा टीडीआर लाटण्यासाठी बीएमसीच्या दारात उभे राहणाऱ्या या बिल्डरने कायद्याचे अक्षरशः धिंडवडे काढले असल्याचा आरोप नडगे कुटुंबीयांनी केला आहे. 'ज्योती बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स'चे पार्टनर सलीम अकबर लालानी आणि गुलाम अकबर लालानी यांनी मालाड येथील तुळशीबाई रामा नडगे व त्यांच्या वारसांची मोक्याची जमीन कट रचून लाटल्याचा गंभीर आरोप नडगे कुटुंबीयांनी केला आहे. .MCA च्या किचनला ८७ गुण, तरी FDAची कारवाई; हायकोर्टाने घेतला आक्षेप, ५ लायसन्सवरील निलंबन हटणार.महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेच्या कलम ३६ आणि ३६(अ) नुसार आदिवासींची जमीन पूर्वपरवानगीशिवाय हस्तांतरित करता येत नाही. असे असतानाही १९८६ मध्ये बोगस ९९९ वर्षांच्या लीज (भाडेपट्टा) कराराचा घाट घालून या जमिनीवर बेकायदेशीर ताबा मिळवण्यात आला आणि आज तिथे टोलेजंग इमारत उभी राहिली आहे. 'चोराच्या उलट्या बोंबा' या म्हणीला साजेसा असा कांगावा या बिल्डरने सुरू केला होता..स्वतःचा बचाव करण्यासाठी त्याने चक्क जागेवर दावा सांगणारे नडगे कुटुंब आदिवासीच नाही, असा दावा ठोकला होता. मात्र उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीने कागदपत्रांची आणि त्यांच्या चालीरितींची कसून छाननी केली. या तपासणीत राजू रामा नडगे, संतोष रामा नडगे आणि उमेश लक्ष्मण नडगे हे 'वारली' या अनुसूचित जमातीचेच असल्याच्या दाव्यावर अधिकृत मोहोर उमटवण्यात आली. आणि, बिल्डरचा खोटारडेपणा, मुजोरी इथेच उघडी पडली..कोकण विभागाचे अतिरिक्त विभागीय आयुक्त विकास मारुती पानसरे यांनी २०२५ साली दिलेल्या निकालात जमीन पुन्हा आदिवासींच्या म्हणजेच नडगे कुटुंबीयांच्या नावावर करण्याचे आणि सातबारा उताऱ्यावर पुन्हा एकदा कलम ३६ व ३६(अ) ची नोंद करण्याचे स्पष्ट व कडक निर्देश देण्यात आले होते. तसेच, बोरिवलीच्या तहसीलदारांना तातडीने या जमिनीचा ताबा मूळ मालकांना मिळवून देण्याचे आदेश दिले होते. त्याविरुद्ध उच्च न्यायालयात या लालानी बिल्डरने आदिवासी कुटुंबाच्या आदिवासी असल्यावरच शंका उपस्थित केली. .त्यावर उच्च न्यायालयाने जात पडताळणी समितीस तत्काळ तपासणी करून अहवाल देण्याचे आदेश दिले. आणि, हा अहवाल येईपर्यंत अतिरिक्त आयुक्तांच्या निकालाला तात्पुरते रद्द केले. चारच आठवड्यात जात पडताळणी समितीने हे सर्वजण आदिवासी असल्यावर शिक्कामोर्तब करणारा अहवाल दिला. परंतु, आता बिल्डर पुन्हा या अहवालाविरोधात न्यायालयात गेल्याने या गरीब आदिवासी कुटुंंबाला पुन्हा कोर्टाच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागत आहेत..Sunil Tatkare Uddhav Thackeray : सुनिल तटकरेंनी उद्धव ठाकरेंना दिला तगडा झटका! रायगडमधील ठाकरेंचा प्रमुख शिलेदार राष्ट्रवादीत.परंतु, सर्वांत संतापजनक बाब म्हणजे, 'दिव्याखाली अंधार' तशी एकीकडे गरिबीशी झुंजणाऱ्या आदिवासी कुटुंबाच्या जमिनीवर बेकायदेशीर इमारत बांधूनही बिल्डरची मुजोरी यत्किंचितही कमी झालेली नाही. महसूल विभागाच्या स्पष्ट आदेशानंतरही महसुली अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून सातबारात बेकायदेशीर फेरफार करून घेण्याचा या धनदांडग्यांचा प्रयत्न सुरूच आहे..आता खरा प्रश्न हा आहे की, कायद्याची पायमल्ली करणाऱ्या या बिल्डरांवर सरकार फौजदारी कारवाई करणार का? सरकारी बाबू आणि बिल्डरांच्या या अभद्र साटेलोट्याला चपराक बसून, हलाखीचे जीवन जगणाऱ्या आदिवासी भूमिपुत्रांना त्यांची 'सोन्याची खाण' आणि हक्काचा न्याय परत मिळणार का? की पुन्हा एकदा गोरेगावच्या अनारकलीसाठी 'अकबर-सलीम'ची हेराफेरी यशस्वी ठरणार? मुख्यमंत्री साहेब, आपण यांना न्याय मिळवून देणार का?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.