Mumbai music event death case: ड्रग्सच्या ओव्हरडोसने दोघांचा मृत्यू; मुंबईतल्या नेस्को म्युझिक इव्हेंटप्रकरणी पाच अटकेत

Mumbai Crime News: मुंबईतल्या गोरेगाव येथील नेस्को सेंटरमध्ये ११ एप्रिल रोजी म्युझिक इव्हेंटदरम्यान धक्कादायक घटना घडली आहे. ड्रग्सच्या ओव्हरडोसने दोघांचा मृत्यू झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे. या प्रकरणी पाच जणांना अटक केल्याचं कळतंय..मृतांना नेमकं कोणतं ड्रग्स देण्यात आलं आणि ते कोणी पुरवलं? याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. पोलिस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मृतांना अंमली पदार्थ देण्यात आल्याचा संशय आहे. अटक केलेल्या पाच जणांमध्ये एक जण इव्हेंटशी संबंधित आहे..सोमवार, दि. 13 एप्रिल 2026 रोजी नेस्कोचे व्हाइस प्रेसिडेंट (इव्हेंट्स अँड एक्झिबिशन्स) यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून वनराई पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. पोलिस पुढील तपास करीत आहेत..नेमकं प्रकरण काय?मुंबईच्या गोरेगाव पूर्वेकडील नेस्को संकुलातील आयोजित लाईव्ह कॉन्सर्टमध्ये 3 ते 4 हजार जणांची उपस्थिती होती. यात सहभागी झालेल्या जमुनालाल कॉलेजच्या दोन विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाल्याने उडाली ड्रग ओव्हरडोस घेतल्यामुळे दोन विद्यार्थ्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची प्राथमिक माहिती मृतांमध्ये एक तरुण आणि एक तरुणी असल्याची माहिती आहे आणखी एक विद्यार्थी गंभीर जखमी असून त्याच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत नेस्कोकडून कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते वनराई पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे.