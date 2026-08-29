मुंबई

Mumbai News: 'एज्युकेअर इंग्लिश स्कूल'ला दिलासा! शाळाबंदी कारवाईपासून न्यायालयाचे अंतरिम संरक्षण

Mumbai High Court : उच्च न्यायालयाने गोवंडीस्थित 'एज्युकेअर इंग्लिश स्कूल' या शाळेला कारवाईपासून अंतरिम संरक्षण दिले आहे.
Mumbai High Court

Mumbai High Court

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : गोवंडीस्थित झोपडपट्टी परिसरातील 'एज्युकेअर इंग्लिश स्कूल' या शाळेला कारवाईपासून उच्च न्यायालयाने नुकतेच अंतरिम संरक्षण दिले. शाळेविरुद्ध नोंदवलेल्या गुन्ह्याच्या आधारे याचिकेवरील सुनावणीपर्यंत कोणतीही कठोर कारवाई करण्यास न्यायालयाने मज्जाव केला.

Loading content, please wait...
Mumbai
bombay high court
mumbai high court
Mumbai High Court news
Marathi News Esakal
www.esakal.com