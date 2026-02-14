मुंबई

Mumbai News : सरकारने आम्हाला एकटे सोडले! विमान दुर्घटनेत दिवंगत पिंकी माळीच्या वडिलांची खंत

‘मुलगी गेली, पण तिच्या मृत्यूनंतर आम्हालाही मरायला सोडले आहे.
pinky mali and father shivkumar mali

sakal

प्रशांत पाटील
मुंबई - ‘मुलगी गेली, पण तिच्या मृत्यूनंतर आम्हालाही मरायला सोडले आहे. तिचे हक्काचे वेतन, विमा रक्कम आणि विविध भत्ते कायद्यानुसार कुटुंबाला मिळणे अपेक्षित होते. त्यातील एक रुपयाही अद्याप मिळालेला नाही.

