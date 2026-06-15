सरळसेवा पदभरतीची महत्त्वाची फाईल गहाळ, राजशिष्टाचार विभागात खळबळ; पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल

मुंबई : राजशिष्टाचार विभागाअंतर्गत येणाऱ्या शासकीय परिवहन सेवा, वरळी येथील २०१२ च्या सरळसेवा पदभरती प्रकरणातील कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमितीकरण व स्थायीकरणाशी संबंधित महत्त्वाची शासकीय नस्ती गहाळ झाल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी मरीन ड्राइव्ह पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पुढील तपास सुरू आहे..राजशिष्टाचार विभागाच्या अवर सचिव शिल्पा देशपांडे यांनी १८ मे २०२६ मध्ये दिलेल्या तक्रारीनुसार संबंधित नस्ती उपलब्ध होत नसल्याचे आढळले. या नस्तीमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमितीकरणासंदर्भातील शासन स्तरावरील निर्णय, त्रिसदस्यीय चौकशी समितीचा अहवाल, संबंधित कर्मचाऱ्यांचे खुलासे, विभागीय अभिप्राय, निर्णय प्रक्रियेचे अभिलेख तसेच पुढील प्रशासकीय कार्यवाहीशी संबंधित कागदपत्रे यांचा समावेश होता..Uddhav Thackeray: मातोश्रीवर बैठकीला ९ पैकी चौघेच आले, सर्वजण ठाकरेंसोबतच राऊतांचा दावा; तरीही ऑपरेशन टायगरची भीती.उपलब्ध माहितीनुसार, राजशिष्टाचार विभागाने नियुक्त केलेल्या त्रिसदस्यीय चौकशी समितीने सन २०१४ मध्ये अहवाल सादर केला होता. त्यानंतर शासनाने संबंधित प्रकरणाचा तपास करून कर्मचाऱ्यांकडून खुलासे मागविले होते. खुलाशांचा विचार करून संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करण्यात आल्या व त्यानंतर त्यांना स्थायी कर्मचारी म्हणून घोषित करण्यात आले होते. या संपूर्ण निर्णय प्रक्रियेची नोंद संबंधित नस्तीमध्ये होती..Thane News: थीम केक ठरला जीवघेणा! तीन वर्षांच्या चिमुकलीच्या पोटात धातूच्या पिना; ठाण्यातील खळबळजनक घटना.शाळांमध्ये नशामुक्ती मोहीम घेण्याची मागणीनवी मुंबईतील तरुणांमध्ये वाढत्या अमली पदार्थांच्या वापराच्या पार्श्वभूमीवर शाळा व महाविद्यालयांमध्ये व्यापक नशामुक्ती मार्गदर्शन मोहीम राबविण्याची मागणी मनसे सहकार सेना उपाध्यक्ष बाळासाहेब शिंदे यांनी पोलिस उपायुक्तांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. विद्यार्थ्यांना अमली पदार्थांच्या दुष्परिणामांबाबत जागरूक करण्यासाठी तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन, समुपदेशन सत्रे, जनजागृती कार्यक्रम तसेच पालक व शिक्षकांसाठी विशेष कार्यशाळांचे आयोजन करण्यात यावे, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. तसेच शाळा व महाविद्यालय परिसरात नियमित पोलिस गस्त वाढवून संशयास्पद हालचालींवर लक्ष ठेवण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.