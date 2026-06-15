मुंबई

सरळसेवा पदभरतीची महत्त्वाची फाईल गहाळ, राजशिष्टाचार विभागात खळबळ; पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल

Protocol Department File Missing: राजशिष्टाचार विभागातील सरळसेवा पदभरतीची महत्त्वाची फाईल गहाळ झाल्याची घटना घडली आहे. याप्रकरणी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
Protocol Department File Missing

Protocol Department File Missing

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : राजशिष्टाचार विभागाअंतर्गत येणाऱ्या शासकीय परिवहन सेवा, वरळी येथील २०१२ च्या सरळसेवा पदभरती प्रकरणातील कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमितीकरण व स्थायीकरणाशी संबंधित महत्त्वाची शासकीय नस्ती गहाळ झाल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी मरीन ड्राइव्ह पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पुढील तपास सुरू आहे.

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