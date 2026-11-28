विरार : वसई-विरार पालिकेच्या आस्थापनेवरील गट-क मधील विविध संवर्गातील रिक्त पदे भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध झाली आहे. या अंतर्गत आस्थापना विभागात १५६ पदांचा भरती होणार आहे. .तांत्रिक, अतांत्रिक अशा दोन्ही प्रकारची ही पदे असून, पात्र उमेदवारांकडून ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज मागविृण्यात येत आहेत. या भरती प्रक्रियेसाठी ऑनलाइन अर्ज नोंदणी, सादर करण्याची प्रक्रिया गुरूवारपासून सुरू आहे. अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत १७ डिसेंबर रोजी रात्री ११.५५ वाजेपर्यंत आहे. तर परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पद्धतीने भरावे लागणार आहे. या परीक्षेसाठीचे प्रवेशपत्र ७ दिवस आधी उपलब्ध होणार आहे. परीक्षेचा दिनांक, वेळ, केंद्र प्रवेशपत्रावर तसेच महापालिकेच्या www.vvcmc.in अधिकृत संकेतस्थळावर नमूद केले आहे..मुंबईत नवे आहोत, फिरवणार का? बोरीवली नॅशनल पार्कमध्ये वनरक्षकांकडून कॉलेज तरुणींसोबत भयंकर कृत्य; दोघांना अटक.‘या’ पदांचा समावेशकनिष्ठ अभियंता (विद्युत) ७ पदे, कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी) २ पदे, कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) ५० पदे यांसह उद्यान निरीक्षक ३ पदे, सहा-रसायनतज्ज्ञ २ पदे, आरेखक ४ पदे, सर्व्हेअर ४ पदे, वीजतंत्री १० पदे, आरोग्य निरीक्षक / स्वच्छता निरीक्षक १ पद, सहा-ग्रंथपाल १ पदांचा समावेश आहे.लिपिक टंकलेखक ५५ पदे, सहा विधी अधिकारी १ पद, सांख्यिकी अधिकारी १ पद, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ १ पद, गाळणी निरीक्षक ३ पदे, अग्निशमन केंद्र अधिकारी २ पदे, उप अग्निशमन केंद्र अधिकारी ४ पदे आणि प्रमुख अग्निशमन विमोचक १० पदे अशा संवर्गांचाही यात समावेश आहे..FDA Action: भिवंडीत दीड कोटींच्या अन्नसाठ्यावर कारवाई, राज्यभरात १४ आस्थापनांवर बडगा.वर्ग आणि शुल्कखुल्या प्रवर्गातील उमेदवार - १०००राखीव प्रवर्ग, मागासवर्गीय, अनाथ, दिव्यांग, आर्थिक दुर्बल घटक - ९००माजी सैनिकांना शुल्क माफ.पदांचा तपशील, शैक्षणिक अर्हता, वयोमर्यादा, आरक्षण तरतुदी, निवड पद्धत, ऑनलाइन परीक्षेचा अभ्यासक्रम, मार्गदर्शक सूचना संकेतस्थळावर आहे. संभाव्य बदलांची माहिती वेळोवेळी प्रसिद्ध केली जाणार आहे.- पृथ्वीराज बी. पी., आयुक्त.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.