मुंबई

'गोविंदा' तब्बल १७ वर्षे बिछान्यावर! आर्थिक मदत नको, उपचारांची जबाबदारी घ्या; आईची आर्त हाक

Dahihandi 2026: दहीहंडीच्या एका अपघातात नागेश भोईर १७ वर्षे बिछान्यावर आहे. यामुळे उपचारांचा खर्च भागविण्यासाठी त्याच्या आईने सरकारकडे मागणी केली.
Govinda nagesh bhoir Dahihandi Accient

Govinda nagesh bhoir Dahihandi Accient

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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भिवंडी : "दहीहंडीच्या एका अपघाताने माझ्या वर्षे तो बिछान्यावर आहे. उपचारासाठी लाखो रुपये खर्च झाले. आता आम्ही हतबल झालो आहोत, आम्हाला आर्थिक मदत नको; मात्र त्याच्या उपचारांचा खर्च भागविण्याची सरकारने व्यवस्था करावी," अशी मागणी नागेश भोईर यांच्या आईन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.

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