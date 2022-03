राणेंना हायकोर्टाचा दिलासा; पालिकेच्या नोटिशीवरील कारवाई तुर्तात टळली

मुंबई : नारायण राणे यांना मुंबई हायकोर्टानं आज (मंगळवार) तुर्तास दिलासा दिला. पालिकेनं दिलेल्या अनधिकृत बांधकामावर तुर्तास कारवाई करु नये, असा आदेश हायकोर्टानं मुंबई महापालिकेला दिला आहे. (Great relief to Narayan Rane Mumbai High Court says No immediate action on BMC notic)