लोकल प्रवाशांसाठी खुशखबर ! उद्यापासून मध्य रेल्वे मार्गावर धावणार AC लोकल, जाणून घ्या पूर्ण वेळापत्रक

मुंबई : रेल्वे मंत्रालयाने मध्य रेल्वे मार्गावर छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस आणि कल्याण दरम्यान एसी लोकल चालवण्यास मंजुरी दिली आहे. उद्यापासून म्हणजेच १७ तारखेपासून छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते कल्याण स्थानकापर्यंत AC लोकल धावणार आहे. सोमवार ते शनिवार या दिवशी मुंबईकरांना या सेवेचा लाभ घेता येणार आहे. दरम्यान, लोकलने सध्या ज्यांना प्रवासाची परवानगी आहे, अशाना प्रवाशांना AC लोकलने प्रवास करण्याची परवानगी सध्या असणार आहे. मध्य रेल्वेने 30 जानेवारी 2020 पासून ट्रान्सहार्बर मार्गावर ठाणे ते पनवेल दरम्यान पहिली एसी लोकल सुरू केली होती. तर मेन लाईन आणि हार्बर रेल्वे मार्गावर त्यावेळी एसी लोकल चालवण्याचा विचार करण्यात आला नव्हता. एसी लोकलला प्रवाशांचा प्रतिसाद मिळणार नाही किंवा इतर लोकल फेऱ्या खंडित होण्याची भीती मध्य रेल्वेला होती. महत्त्वाची बातमी : मुंबईतील सांडपाण्यात कोरोना विषाणू; ICMR चा अहवाल मुंबईकरांसाठी चिंतेचा विषय मात्र, मध्य रेल्वेने अखेर मेन लाईनवर आता एसी लोकल चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये दिवसभरात दहा फेऱ्यांचा समावेश आहे. कसं असेल वेळापत्रक : कुर्ला ते CSMT : वेळ - ०५.४२ CSMT ते डोंबिवली : वेळ - ०६.२३ डोंबिवली ते CSMT : वेळ - ७.४७ CSMT ते कुर्ला : वेळ - ०९.१२ कुर्ला ते CSMT : वेळ - १६.३६ CSMT ते कल्याण : वेळ - १७.१२ कल्याण ते CSMT : वेळ - १८.५१ CSMT ते डोंबिवली : वेळ - २०.२२ डोंबिवली ते CSMT : वेळ - २१.५९ CSMT ते कुर्ला : वेळ - २३. २५ मुंबई विभागातल्या ताज्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा आता मध्य रेल्वेमार्गावर धावणाऱ्या वातानुकूलित रेल्वेला कसा प्रतिसाद मिळतो हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे. green signal by rail ministry AC local trains will run from CSMT to kalyan full time table of AC trains

