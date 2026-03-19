Vehicle Green Tax: महाराष्ट्रात वाहनधारकांना मोठा धक्का! वाहनांवर ग्रीन टॅक्स वाढणार; नवीन कर रचना किती? जाणून घ्या...

राज्यातील वाढते शहरीकरण आणि त्यामुळे वाढत्या वाहन वाहतुकीमुळे होणारे प्रदूषण लक्षात घेऊन पर्यावरण संरक्षण उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. महसूल वाढवण्याच्या प्रयत्नात, महाराष्ट्र विधानसभेने "महाराष्ट्र मोटार वाहन कर (सुधारणा) विधेयक, २०२६" ला एकमताने मंजुरी दिली आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, या कायद्याचा उद्देश प्रदूषण नियंत्रण आणि हरित वाहतुकीला प्रोत्साहन देणे हा आहे. .नवीन तरतुदींनुसार, जुन्या आणि प्रदूषणकारी वाहनांवरील पर्यावरण करांमध्ये लक्षणीय वाढ करण्यात आली आहे. हा कर आता दुचाकी वाहनांवर ₹2,000 वरून ₹4,000 पर्यंत, पेट्रोल वाहनांवर ₹3,000 वरून ₹6,000 पर्यंत आणि डिझेल वाहनांवर ₹3,500 वरून ₹7,000 पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. हा कर पाच वर्षांसाठी एकरकमी आकारला जाईल..सरकारचा अंदाज आहे की, या दुरुस्तीमुळे राज्याला दरवर्षी १६० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त अतिरिक्त महसूल मिळेल. ही रक्कम रस्ते सुरक्षा, प्रगत वाहतूक व्यवस्था, एटीएस सुविधा आणि प्रशिक्षण कार्यक्रमांसाठी वापरली जाईल. या विधेयकात क्रेन वाहनांवर ३० लाख रुपयांची कमाल मोटार वाहन कर मर्यादा निश्चित करून औद्योगिक क्षेत्राला दिलासा देण्यात आला आहे. यामुळे बांधकाम आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रांना चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे..या निर्णयामुळे नागरिक बीएस-६ आणि इलेक्ट्रिक वाहने स्वीकारण्यास प्रोत्साहित होतील, ज्यामुळे प्रदूषण कमी होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे . सरकार आता शून्य-कार्बन उत्सर्जन करणाऱ्या इलेक्ट्रिक वाहनांना आक्रमकपणे प्रोत्साहन देत आहे. परिवहन मंत्र्यांनी सांगितले की, राज्य परिवहन विभाग आपल्या ताफ्यातील डिझेल बसेसच्या जागी टप्प्याटप्प्याने इलेक्ट्रिक बसेस आणण्याची योजना आखत आहे.