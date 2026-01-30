मुंबई

Plane Crash : शोक, आक्रोश आणि पाणावलेले डोळे...! पिंकी माळी, विदीप जाधव, सुमित कपूर आणि शांभवी पाठक यांच्यावर अंत्यसंस्कार

महाराष्ट्रातील जनतेची मने विमान अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या इतर चार जणांच्या कुटुंबीयांच्या आक्रोशानेही हेलावून गेली.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई/नवी दिल्ली - राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनामुळे शोकाकुल असलेल्या महाराष्ट्रातील जनतेची मने विमान अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या इतर चार जणांच्या कुटुंबीयांच्या आक्रोशानेही हेलावून गेली. यावेळी त्यांच्या कुटुंबीयांनी केलेल्या आक्रोशामुळे उपस्थितांचे डोळे पाणावले होते.

