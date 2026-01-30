Plane Crash : शोक, आक्रोश आणि पाणावलेले डोळे...! पिंकी माळी, विदीप जाधव, सुमित कपूर आणि शांभवी पाठक यांच्यावर अंत्यसंस्कार

मुंबई/नवी दिल्ली - राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनामुळे शोकाकुल असलेल्या महाराष्ट्रातील जनतेची मने विमान अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या इतर चार जणांच्या कुटुंबीयांच्या आक्रोशानेही हेलावून गेली. यावेळी त्यांच्या कुटुंबीयांनी केलेल्या आक्रोशामुळे उपस्थितांचे डोळे पाणावले होते..अजित पवार यांचे अंगरक्षक व तरडगावचे (जि. सातारा) सुपुत्र विदीप दिलीप जाधव (वय ३७) यांच्या पार्थिवावर बुधवारी रात्री उशिरा तरडगाव पालखी तळ परिसरात शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. त्याआधी सजवलेल्या ट्रॉलीतून त्यांची अंत्ययात्रा काढण्यात आली. पालखी तळ परिसरात पोलिस प्रशासनाच्या वतीने त्यांना मानवंदना देण्यात आली..विदीप जाधव हे २००९ मध्ये मुंबई पोलिस दलात भरती झाले होते. २०१० पासून अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या सुरक्षा पथकात त्यांनी स्थान मिळवले. २०१९ पासून ते अजित पवार यांचे अंगरक्षक म्हणून कार्यरत होते. विदीप तिरंग्यात लपेटून परतल्याचे पाहून त्यांच्या वृद्ध माता-पित्यांनी आणि पत्नीने केलेला आक्रोश उपस्थितांची काळीज चिरणारा होता. त्यांच्या मागे आई वडील, दोन बहिणी, तीन भाऊ, पत्नी संध्या व मुलगी आणि मुलगा असा परिवार आहे..संसाराचे स्वप्न अपूर्णअटेंडंट पिंकी माळी यांच्या पार्थिवावर गुरुवारी (ता. २९) दुपारी दादरच्या शिवाजी पार्क स्मशानभूमी येथे अंत्यसंस्कार करण्यात आले. लेकीचा मृतदेह पाहताच आई आणि बहिणीचा आक्रोश हेलावून टाकणारा होता. पिंकी यांचे वडील शिवकुमार माळी बुधवारी बारामतीला जाऊन स्वतः लेकीच्या मृतदेहाची ओळख पटवून आले. त्यानंतर गुरुवारी दुपारी पिंकी यांचे पार्थिव प्रभादेवी येथील राहत्या घरी आणण्यात आले..रुग्णवाहिकेतून पार्थिव खाली उतरवल्यानंतर पिंकी यांच्या आई-बहिणींनी हंबरडा फोडला. ते पाहून प्रत्येकाचे डोळे पाणावले. वडील शिवकुमार, पती सोमविकार सैनी आणि भाऊ यांनी स्मशानभूमीत अंत्यसंस्काराचे विधी पार पाडले. पिंकी यांचे दोन वर्षांपूर्वी लग्न झाले होते. त्यांनी नुकतेच नवे घर घेतेल होते. तिथे संसार करण्याचे स्वप्न मात्र अपुरे राहिले..विवाहविधीऐवजी अंत्यसंस्कारनवी दिल्ली - उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना मुंबईहून बारामतीला घेऊन जाणाऱ्याचे विमानाचे वैमानिक कॅप्टन सुमित कपूर आणि शांभवी पाठक यांच्यावरही आज दिल्लीत अंत्यसंस्कार झाले. कॅप्टन सुमित कुमार हे अनुभवी वैमानिक होते. दिल्लीत त्यांचा मृतदेह आणल्यावर तो घरी न नेता थेट पंजाबी बाग स्मशानभूमीत नेण्यात आला. तिथेच त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले..त्यांच्यामागे पत्नी, वैमानिक असलेला मुलगा, सून आणि नातू आहेत. सहवैमानिक असलेल्या शांभवी पाठक यांच्यावरही दिल्लीतील लोधी रोड स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यात आले. त्यांचा मृतदेह आज घरी आणला जाताच घरच्यांना टाहो फोडला. शांभवी या २५ वर्षांच्या होत्या.त्यांचे वडील निवृत्त लष्करी अधिकारी आहेत. त्यांचा धाकटा भाऊ देखील नौदलात आहे. शांभवी यांचा विवाह करण्याची चर्चा सध्या त्यांच्या घरात सुरू होती. विवाहविधी ऐवजी अंत्यसंस्कार करण्याची वेळ त्यांच्या घरच्यांवर आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.