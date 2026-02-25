मुंबई

Mumbai News: मुंबईतील राणीच्या बागेत गुजरातच्या सिंहाची गर्जना होणार; कधी? महत्त्वाची माहिती समोर

Lions In Mumbai Zoo: भायखळा येथील प्राणिसंग्रहालयात गुजरातचे सिंह देण्याची मागणी महापौर रितू तावडे यांनी केली आहे. गुजरातचे मुख्यमंत्री यांना त्यांनी पत्र लिहून राणीच्या बागेसाठी सिंहांची मागणी करणार आहेत.
Gujrat Lions will arrive at Byculla Zoo

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : भायखळा येथील वीरमाता जिजाबाई भोसले वनस्पती उद्यान व प्राणिसंग्रहालयात लवकरच गुजरातच्या सिंहांची गर्जना कानी पडणार आहे. मुंबईच्या महापौर रितू तावडे गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांना पत्र लिहून सिंह देण्याची मागणी करणार आहेत, असे पालिका प्रशासनाने सांगितले. मुंबईच्या महापौर रितू तावडे लवकरच गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांना पत्र लिहून राणीच्या बागेसाठी सिंहांची मागणी करणार आहेत.

