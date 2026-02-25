Mumbai News: मुंबईतील राणीच्या बागेत गुजरातच्या सिंहाची गर्जना होणार; कधी? महत्त्वाची माहिती समोर

मुंबई : भायखळा येथील वीरमाता जिजाबाई भोसले वनस्पती उद्यान व प्राणिसंग्रहालयात लवकरच गुजरातच्या सिंहांची गर्जना कानी पडणार आहे. मुंबईच्या महापौर रितू तावडे गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांना पत्र लिहून सिंह देण्याची मागणी करणार आहेत, असे पालिका प्रशासनाने सांगितले. मुंबईच्या महापौर रितू तावडे लवकरच गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांना पत्र लिहून राणीच्या बागेसाठी सिंहांची मागणी करणार आहेत..भायखळा येथील वीरमाता जिजाबाई भोसले वनस्पती उद्यान व प्राणिसंग्रहालय पर्यटकांचे आकर्षण आहे. पालिकेच्या या उद्यान व प्राणिसंग्रहालयात १५ पेंग्विन, दोन वाघ, शेकडो प्रकारचे पक्षी, हत्ती, हरणे, माकडे, तरस, अजगर आदी प्रकारच्या १३ जातींचे ८४ सस्तन प्राणी, १९ जातींचे १५७ पक्षी आहेत. याशिवाय २५६ प्रजातींचे आणि ६,६११ वृक्ष-वनस्पती आहेत..Mumbai News: एका रात्रीत शक्य नाही पण लोकांच्या तक्रारींवर उपाय आवश्यक; हायकोर्टानं BMCसह राज्य सरकारला फटकारलं.तसेच रंगीत करकोचा, छत्रबलाक, विविध प्रकारचे बगळे, सारस असे पाणथळ पक्षी आहेत. त्यामुळे बच्चेकंपनीसह मोठ्यांचे ही राणी बाग आकर्षणाचे केंद्र आहे. आता राणी बागेतील प्राणिसंग्रहालयात गुजरातच्या सिंहांची डरकाळी कानी पडणार आहे..मुंबईच्या महापौर रितू तावडे लवकरच गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांना पत्र लिहून राणीच्या बागेसाठी सिंहांची मागणी करणार आहेत. गुजरातमध्ये आशियाई सिंहांची संख्या सर्वाधिक असल्यामुळे एक किंवा दोन सिंह मुंबईला देण्याची विनंती या पत्रातून केली जाणार आहे..वीरमाता जिजाबाई भोसले उद्यान अर्थात राणीच्या बागेत सिंहांसाठी आवश्यक जागा आणि सुविधा उपलब्ध असल्याचे प्राणिसंग्रहालयाकडून सांगण्यात आले. गेल्या अनेक वर्षांपासून राणीच्या बागेत मोठा नवीन प्राणी दाखल झालेला नाही. त्यामुळे पर्यटकांचे आकर्षण वाढवण्यावर भर दिला जाणार आहे..Smart Meter Effect: बिल थकवताच रिमोटने 'लाइट कापली', मुंबईत सव्वा लाख ग्राहकांची बत्तीगुल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.