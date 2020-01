एव्हरेस्ट चढाई अडचणीत...

वसई ः प्रचंड जिद्द, कठोर परिश्रम घेऊन उंच पर्वतरांगा पार करण्यासाठी नेहमीच सज्ज असणारा वसई दिवाणमान येथील हर्षवर्धन जोशी येत्या एप्रिलमध्ये एव्हरेस्ट शिखर चढण्याची तयारी करत आहे. हे आव्हान पेलण्यासाठी तो शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या सज्ज असला, तरी त्याला आर्थिक मदतीची आवश्‍यकता असून पैशांची जुळवाजुळव करण्यासाठी त्याचा संघर्ष सुरू आहे. सायन-दादर प्रवासासाठी ६००० रुपये... हर्षवर्धनने वसईच्या तुंगारेश्‍वर अभयारण्यातून 2015 ला डोंगररांगा चढण्यास सुरुवात केली आणि त्याचा हा प्रवास मागे न पाहता सुरूच राहिला. युनिव्हर्सल महाविद्यालयातून त्याने आयटी इंजिनियरिंगचे शिक्षण घेतले आहे. त्याला पोहणे, सायकल चालवणे, योगा व धावणे यांची आवड आहे. डॉ. संजय पेवेकर यांनी दिलेल्या प्रोत्साहनाच्या आणि जिद्दीच्या जोरावर त्याने लडाख, काश्‍मीर, हिमाचल प्रदेश कांग्री, मेंटॉक यासह 20 हून अधिक पर्वतरांगा पार केल्या आहेत. कल्याणमधील रिंगरुटबाधितांचा एल्गार 20 हजार, 18 हजार फूट गिर्यारोहण केले आहे. तो उत्तम प्रशिक्षक असून इंडियन एअर फोर्ससह काश्‍मीर गुलबर्गमध्ये त्याने प्रशिक्षण दिले आहे. अवघ्या 23 वर्षांच्या हर्षवर्धनचे स्वप्न 29029 फूट उंच असलेले एव्हरेस्ट शिखर गाठण्याचे आहे, यासाठी तो अथक परिश्रम घेत आहे. तो नेपाळच्या हिमलुंग भागातून शिखरावर चढाई करणार आहे. "सतोरी ऍडव्हेंचर' या संस्थेच्या माध्यमातून जाणाऱ्या गिर्यारोहकांपैकी वसईतील हर्षवर्धन हा एकमेव आहे. बेसिक माऊंटन कोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेन्स कोर्स यासह अन्य कोर्स त्याने पूर्ण करून शिखर गाठण्याचे प्रशिक्षण घेतले आहे. वसईचे महापौर प्रवीण शेट्टी, भरत गुप्ता, पार्थ गुप्ता हेदेखील त्याला प्रोत्साहन देत आहेत. मदतीसाठी आवाहन

हर्षवर्धनच्या घरची परिस्थिती हलाखीची असूनही त्याची आवड जपण्यासाठी त्याला पाठिंबा दिला जातो. एव्हरेस्ट शिखरावर जाण्यासाठी ऑक्‍सिजन सिलिंडर, आईसफॉल, परमिट, गेअर, खाद्यपदार्थ, प्रवास, इन्श्‍युरन्स यासह परवानगी व अन्य असा एकूण 37 लाख रुपये इतका खर्च येणार आहे. त्याने मदतीची हाक दिली आहे. http://www.sangharsh.co या संकेतस्थळावर भेट देऊन आर्थिक मदत करावी, असे आवाहन हर्षवर्धन जोशी याने केले आहे. सौरऊर्जेसाठी जनजागृती

गिर्यारोहक हर्षवर्धन जोशी सौरऊर्जेसाठी जनजागृती करत असून ज्या भागात आद्यपही वीज पोहोचली नाही, अशा ग्रामीण परिसरात जाऊन सौरऊर्जा बसवत आहे. लडाख, नेपाळ येथे त्याने अनेक घरात प्रकाश आणला आहे. एक ट्यूब, रेडिओ आणि पंखा चालू होईल, नागरिकांना वीज मिळेल, यासाठी प्रयत्न करत असल्याचे त्याने सांगितले. माझे एव्हरेस्ट शिखर गाठण्याच स्वप्न आहे, यासाठी माझी तयारी जवळपास पूर्ण झाली आहे. कधी एप्रिल महिना उजाडतो, याची मी वाट पाहत आहे. अनेक शिखरे पार केली आहेत; परंतु एव्हरेस्टबाबत कुतूहल आहे. परिश्रमाचे चीज नक्की होईल.

हर्षवर्धन जोशी, गिर्यारोहक, वसई



