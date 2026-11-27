ठाणे : राज्यात वाढत्या गुन्हेगारीवरून काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीका केली. ‘‘पुण्याची ओळख ‘कोयतानगरी’ होत आहे, तर ठाण्यात हत्या होत आहेत. महाराष्ट्राला अकार्यक्षम नव्हे, तर पूर्णवेळ गृहमंत्र्यांची गरज आहे. नैतिकता असेल तर फडणवीस यांनी गृहमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा,’’ अशी मागणी सपकाळ यांनी केली..संविधान दिनानिमित्त गुरुवारी काँग्रेसचे प्रभारी डॉ. सिरिवेल्ला प्रसाद आणि प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसच्या वतीने संविधान बचाव रॅली काढण्यात आली. सपकाळ यांनी पुण्यातील कोयता गँग आणि ठाण्यातील प्रदीप पूर्णेकर हत्या प्रकरणाचा उल्लेख करत गृह विभागाच्या कारभारावर प्रश्न उपस्थित केले..दरम्यान, भाजपच्या ‘वॉशिंग मशिन’मध्ये जाण्यापेक्षा तुरुंगात जाणे पसंत करेन, असे खासदार प्रणिती शिंदे म्हणाल्या. राज्यघटना बदलण्याच्या प्रयत्नांविरोधात काँग्रेसचा संघर्ष सुरूच राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तर ठाण्यात तीन वर्षांपूर्वी लोकशाहीची हत्या झाल्याचा आरोप सतेज पाटील यांनी केला. बाळासाहेब थोरात यांनी राज्यघटना रक्षणासाठी गावोगावी जनजागृती करण्याचे आवाहन केले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.