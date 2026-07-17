मुंबई

Harshvardhan Sapkal: '४८ हजार कोटींची वीजबिल माफी म्हणजे अदानींसाठी तयारी'; काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांचा आरोप

Devendra Fadnavis electricity bill waiver announcement: ४८ हजार कोटींची वीजबिल माफी ही शेतकऱ्यांसाठी नसून अदानी समूहाला लाभ देणारी योजना असल्याचा काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांचा आरोप
Harshwardhan Sapkal

Harshwardhan Sapkal

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सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई:  राज्य सरकारने जाहीर केलेली ४८ हजार कोटींची  वीजबिल  माफी ही शेतकऱ्यांच्या हितासाठी नसून उद्योगपती गौतम अदानी यांच्या फायद्यासाठी असल्याचा आरोप काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष  हर्षवर्धन सपकाळ यांनी आज येथे  केला. राज्य  वीज मंडळाच्या  चारही कंपन्यांचे खासगीकरण करून त्या कंपन्या  अदानीला आंदण  द्यायच्या आहेत, असा  दावाही त्यांनी केला.

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