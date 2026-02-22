Mumbai News: शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करणारा अमेरिकेबरोबरचा व्यापार करार का केला? हर्षवर्धन सपकाळांची भाजपवर टीका

मुंबई : काँग्रेस नेते व लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी शनिवारी (ता. २१) एका न्यायालयीन प्रकरणासाठी भिवंडीत जाण्याकरिता मुंबई विमानतळावर आले होते. त्याप्रसंगी काँग्रेस नेते व पदाधिकाऱ्यांनी त्यांचे जोरदार स्वागत केले. या वेळी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्यासह अन्य नेते उपस्थित होते..विमानतळावर राहुल गांधी यांचे स्वागत केल्यानंतर प्रसारमाध्यमांना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले, की राहुल गांधी हे निडर नेते आहेत. ते भाजपच्या किरकोळ धमक्यांना घाबरणार नाहीत. ऑपरेशन सिंदूर सुरू असताना युद्धविरामची घोषणा अमेरिकेतून डोनाल्ड ट्रम्प यांनी का केली? देशातील शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करणारा अमेरिकेबरोबरचा व्यापार करार दबावाखाली का केला? डोनाल्ड ट्रम्प भारताची दररोज बदनामी करत आहेत, त्याची काळजी भाजपने करावी..Mumbai News: निकृष्ट काम की खोडशाळपणा? घाटकोपरमधील मेट्रो ब्रिजला तडे, मुलुंडच्या घटनेची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता.तसेच राहुल गांधी यांच्याविरोधात आंदोलन करून भाजप स्वतःचेच हसे करून घेत आहे, असेही हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले. या वेळी काँग्रेस वर्किंग कमिटीचे सदस्य नसीम खान, मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष खासदार वर्षा गायकवाड, माजी मंत्री आमदार अस्लम शेख आदी उपस्थित होते..ट्रम्प यांच्याविरुद्ध आंदोलन करालोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना भाजपने काळे झेंडे दाखवून आपली ‘औकात’ दाखवली आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प भारताचा व आपल्या पंतप्रधानांचा दररोज अपमान करीत आहेत; पण भाजपच्या एकाही नेत्यात डोनाल्ड ट्रम्पविरोधात एक शब्दही बोलण्याची हिंमत नाही. अमेरिकी दूतावासासमोर आंदोलन करून निषेध करण्याची हिंमत भाजपने दाखवावी, असे आव्हान मुंबई काँग्रेसचे प्रवक्ते सुरेशचंद्र राजहंस यांनी दिले आहे..राहुल गांधी यांनी तथाकथित विश्वगुरू, भाजपचे चाणक्य व भाजपच्या सर्व पिलावळीला घाम फोडला आहे. भाजप नेत्यांच्या स्वप्नातही राहुल गांधीच दिसतात. त्यांना बदनाम करण्यासाठी भाजपची सर्व यंत्रणा काम करते. परवा एका माथेफिरूने राहुल यांना गोळ्या घालण्याची धमकी दिली. अशा कोणत्याही धमक्यांना राहुल गांधी भीक घालत नाहीत.भाजपच्या अशा कोणत्याही आंदोलनाला त्याच पद्धतीने काँग्रेस कार्यकर्ते उत्तर देऊ शकतात; पण ती आमची संस्कृती नाही. काँग्रेस ‘मोहब्बत की दुकान’ आहे आणि आमचे नेते राहुल गांधी यांनी सर्वांना जोडण्याचा संदेश दिला आहे..Vasai: वसईकरांची वाहतूक कोंडीतून सुटका होणार! नायगाव खाडीवर दुमजली पूल; वर मेट्रो, तर खालून वाहने धावणार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.