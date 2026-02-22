मुंबई

Mumbai News: शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करणारा अमेरिकेबरोबरचा व्यापार करार का केला? हर्षवर्धन सपकाळांची भाजपवर टीका

Harshwardhan Sapkal: डोनाल्ड ट्रम्प भारताची दररोज बदनामी करत आहेत, त्याची काळजी भाजपने करावी, असे म्हणत हर्षवर्धन सपकाळांनी भाजपवर टीका केली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : काँग्रेस नेते व लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी शनिवारी (ता. २१) एका न्यायालयीन प्रकरणासाठी भिवंडीत जाण्याकरिता मुंबई विमानतळावर आले होते. त्याप्रसंगी काँग्रेस नेते व पदाधिकाऱ्यांनी त्यांचे जोरदार स्वागत केले. या वेळी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्यासह अन्य नेते उपस्थित होते.

