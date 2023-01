मुंबई : भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी अनिल परब यांच्यावर टीका करताना म्हाडाच्या जागेवर अतिक्रमण केल्याचा दावा केला होता. पण हा दावा खोटा असल्याचं पत्र आपल्याला म्हाडानं दिल्याचं परब यांनी म्हटलं आहे. त्यामुळं सोमय्यावर जोरदार हल्लाबोल करताना भाजपनं सोमय्यांना गरीबांची घरं तोडायची जबाबदारी दिलीए का? असा सवालही त्यांनी केला. (Has BJP given responsibility of demolishing houses of poor to Kirit Somayya says Anil Parab)

परब म्हणाले, किरीट सोमय्या स्वतःला भाजपचे माजी खासदार समजतात त्यामुळं मी भाजपला प्रश्न विचारला आहे की, गरीबांची घरं तोडण्याची जबाबदारी भाजपनं किरीट समय्यांना दिली आहे का? हा लढा संपलेला नाही याचं कारण, आता ब्लॅकमेलर्स, बिल्डर्स हे लोकांना घाबरवणार आणि लोकांना कमी जागा देण्यासाठी या ऑर्डरचा वापर केला जाईल. याचं पाप हे किरीट सोमय्या आणि भाजपला भोगावं लागेल.

दरम्यान, सोमय्यांना आव्हान देताना परब म्हणाले, मी पोलिसांना हे आवाहन केलं होतं की, सोमय्यांना घेऊन या. पण सोमय्या आले नाहीत कारण ते घाबरट आहेत. एकतर सोमय्या म्हाडाचे किंवा महापालिकेचे मुकादम आहेत का? त्यांना अशी नौटंकी करायची सवय आहे. आम्ही त्यांना मारणार नव्हतो तर त्यांच्या स्वागतासाठी उभे होतो. शिवसैनिकांची त्यांना एवढी भीती वाटते का?

शिवसेना जनतेसोबत मजबुतीनं उभी आहे. आम्ही कोणाच्याही घरावर हातोडा पडू देणार नाही. म्हणून उपजिल्हाधिकाऱ्यांना घेऊन आम्ही फिरतोय की त्यांनी किती लोकांवर कारवाई केली, ते पाहतोय.