Mumbai: 'सोयी'च्या ठिकाणी तज्ज्ञ डॉक्टरांचे ठाण, नियमबाह्य बदल्यांविरोधात मोहीम

मुंबई : सार्वजनिक आरोग्य विभागात कथित संगनमतातून तब्बल एक हजार तज्ज्ञ डॉक्टर वर्षानुवर्षे सोयीच्या ठिकाणी कार्यरत असल्याचे समोर आले आहे. गरज असलेल्या रुग्णालयांऐवजी वैयक्तिक सोयीच्या ठिकाणी करण्यात आलेल्या या कथित नियमबाह्य नियुक्त्यांवर आरोग्य विभागाने धडक मोहीम सुरू केली असून, अशा संवर्गबाह्य डॉक्टरांना ३० जून २०२६ पासून कार्यमुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे..आरोग्य मंत्री कार्यालय आणि वरिष्ठ प्रशासकीय पातळीवरून झालेल्या विशेष पडताळणीत विशेषज्ञ डॉक्टरांच्या नेमणुकांमध्ये अनेक त्रुटी आढळून आल्या. पुणे येथील आरोग्य उपसंचालक कार्यालयांतर्गत स्त्रीरोगतज्ज्ञ, भूलतज्ज्ञ आणि कुष्ठरोग सहाय्यक संचालक यांसारख्या संवेदनशील पदांवर झालेल्या नेमणुका सध्या चर्चेत आहेत..एका सरकारी रुग्णालयात बालरोगतज्ज्ञांची गरज नसताना तिथे त्यांची वर्णी लावली गेली, तर दुसऱ्या बाजूला एकाच रुग्णालयात सात बालरोगतज्ज्ञ ठाण मांडून बसल्याचे निदर्शनास आले. धक्कादायक बाब म्हणजे, काही ठिकाणी तज्ज्ञांची कमतरता असताना एमबीबीएस आणि बीएएमएस पदवीधारक अधिकारी तज्ज्ञांच्या जागा बळकावून बसले आहेत..शासनाच्या दुसरीकडे नियमांनुसार रुग्णालयांच्या खाटांच्या क्षमतेनुसार तिथे विशेषज्ञ डॉक्टरांची नियुक्ती करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. नियमानुसार ३० खाटांच्या ग्रामीण रुग्णालयात स्त्रीरोग, बालरोग व भूलतज्ज्ञ; ५० खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालयात अतिरिक्त फिजिशियन व सर्जन; १०० खाटांच्या रुग्णालयात अस्थिव्यंग, नेत्रशल्य व अपघात कक्ष; तर २०० ते ५०० खाटांच्या जिल्हा रुग्णालयात कान-नाक-घसा आणि चर्मरोगासह एकूण १८ प्रकारच्या विशेषज्ञ सेवा मिळणे गरजेचे आहे..मात्र, तज्ज्ञ डॉक्टरांनी सोयीच्या ठिकाणी तळ ठोकल्याने या ग्रामीण रुग्णालयांमधील पदे वर्षानुवर्षे रिक्त राहिली. परिणामी रुग्णांची हेळसांड होत आहे. सरकारी रुग्णालयात उपचार न मिळाल्याने या रुग्णांना इतर सरकारी किंवा खासगीत 'रेफर" (संदर्भ सेवा) करण्याचे प्रमाण वाढले असून, त्याचा रुग्णांना मात्र मोठा फटका बसत आहे. या प्रकाराची दखल आरोग्य विभागाने घेत कारवाईचा बडगा उगारला आहे..ग्रामीण भागातील जनतेला तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या सेवा मिळाल्याच पाहिजेत. किंबहुना त्याचसाठी त्यांची नेमणूक करण्यात आली. मात्र सोयीच्या ठिकाणी नेमणुका घेऊन, रुग्णांना रेफर करण्याचा प्रकार खपवून घेतला जाणार नाही. ज्या रुग्णालयात, ज्या प्रकारच्या तज्ज्ञ डॉक्टरांची गरज आहे, त्याच ठिकाणी त्यांची नेमणूक करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या प्रकरणी कुचराई करणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल. - प्रकाश आबिटकर, आरोग्य मंत्री.राज्यातील सर्व डॉक्टरांची माहिती व्हॅम्स प्रणालीवर अद्ययावत करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याच्या आधारेच अंतिम नियुक्त्त्या होतील. या नियुक्त्या ३० जूनपर्यंत केल्या जाणार आहेत. यामध्ये संवर्गाबाहेर बदलीची मागणी करणाऱ्या डॉक्टरांवर कडक कारवाई करण्यात येईल.- निपुण विनायक, प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग.