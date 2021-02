मुंबई - ऑन्कोलॉजीवर दीर्घकाळ चाललेल्या चर्चेला आता विश्रांती देण्यासाठी परळच्या टाटा मेमोरियल रुग्णालयाने 20 वर्षांच्या अभ्यासानुसार हे सिद्ध झालं आहे की स्तनाचा कर्करोगासाठी मेमोग्राफीइतकीच साधी छातीची तपासणीही प्रभावी आहे. ब्रिटिश मेडिकल जर्नलमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अभ्यासात 15 ते 20 मिनिटांच्या कालावधीत प्रशिक्षित महिला आरोग्य कर्मचार्‍यांनी साध्या स्तनाची तपासणी केल्यामुळे त्यांच्यात स्तन कर्करोगाचे लवकर निदान झाले आणि 50 किंवा त्यापेक्षा जास्त वयाच्या महिलांमध्ये मृत्यूचेही प्रमाण जवळजवळ 30 टक्के कमी झाले, असे टाटा मेमोरियल सेंटरचे संचालक डॉ.राजेंद्र बडवे यांनी सांगितले.1998 मध्ये सुरू झालेल्या या अभ्यासात 1.5 लाख महिलांचा समावेश होता. तंत्रज्ञानामुळे भारतात 15,000 स्तनाचा कर्करोग आणि कमी-मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये 40,000 मृत्यू टाळण्यास मदत होईल, असेही ते म्हणाले. मुंबई परिसरातील बातम्यांचा आढावा घेण्यासाठी येथे क्लिक करा स्तनाचा कर्करोग हा केवळ भारतीय महिलांमध्ये सर्वात सामान्य कर्करोगच नाही तर अलिकडच्या काळात तो देशात कर्करोगाच्या मृत्यूचे सर्वात मोठे कारण म्हणून समोर आला आहे. कर्करोगाचा उशीरा शोध हे देखील एक प्रमुख कारण आहे. मुंबईत 1992 ते 2016 दरम्यान स्तनाचा कर्करोग होण्याच्या घटनांमध्ये जवळपास 40 टक्के वाढ झाली आहे. भारतात स्तनाचा कर्करोग होण्याचे प्रमाण वर्षाकाठी 1,00,000 लोकसंख्येत 30 टक्के होते. दर वर्षी 1,00,000 लोकसंख्येत मृत्यू दर 15 टक्के आहे, '' असेही डॉ. बडवे यांनी सांगितले. स्तनाचा कर्करोग शोधण्याचे तीन मुख्य मार्ग आहेत. स्वत: च्या स्तनाची तपासणी, आरोग्य कर्मचार्‍याद्वारे क्लिनिकल स्तन तपासणी किंवा स्कॅन मॅमोग्राफी. स्वत: च्या स्तनाची तपासणी ही देखील एक पुरेशी उपचार पद्धती आहे याचेही पुरावे आहेत. टाटा मेमोरियल रुग्णालयातील प्रतिबंधात्मक ऑन्कोलॉजी विभागातील डॉ. गौरवी मिश्रा यांनी सांगितले की, यापूर्वी अभ्यासात असे दिसून आले आहे की 50 वर्षांच्या स्त्रियांमध्ये मेमोग्राफीमुळे स्तन कर्करोगाने होणाऱ्या मृत्यूंमध्ये 30 घट झाली आहे. भारतातील पाश्चात्य देशांमध्ये आणि शहरी केंद्रांमध्ये मॅमोग्राफीचा उपयोग मोठ्या प्रमाणात केला जात आहे, परंतु तालुका स्तरावर स्कॅन उपलब्ध नाहीत. शिवाय मॅमोग्राफी स्कॅनची किंमत 2 हजार रुपयांहून अधिक आहे. म्हणून, लोकसंख्येची तपासणी करण्याबाबत चर्चा करताना, मॅमोग्राफी हा व्यवहार्य पर्याय नाही, '' असे डॉक्टर म्हणाले. -------------------------------------------- health marathi news Simple breast examination is as effective as mammography for breast cancer live update

