Mumbai Assembly: अतिवृष्टीच्या चर्चेत विधानसभेत खडाजंगी; भास्कर जाधव, आदित्य ठाकरे आणि अतुल भातखळकर आमनेसामने

मुंबई : भास्कर जाधव यांनी राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीचा मुद्दा अल्पकालीन चर्चेत उपस्थित केला. पावसाने अनेक ठिकाणी दरडी कोसळल्या पण त्या दूर करण्यासाठी आपली यंत्रणा सक्षम नाही. नैसर्गिक संकटाची पूर्वकल्पना मिळाली होती, तर राज्यकर्ते म्हणून आपण काय केले? केवळ संकट येणार असे सांगून सरकारची जबाबदारी संपली का? असे सवाल जाधव यांनी उपस्थित केले. यावेळी आमदार आदित्य ठाकरे, भास्कर जाधव आणि भाजपचे आमदार अतुल भातखळकर एकमेकांना भिडले. .Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...यावेळी या तिघांत शाब्दिक चकमक उडाली. जाधव यांना विरोधी पक्षनेते व्हायची आस लागली आहे, असा टोला भातखळकर यांनी लगावल्यानंतर राम मंदिरात चोरी करणाऱ्यांनी शिकवू नये, असा प्रति टोला आदित्य ठाकरे आणि जाधव यांनी भातखळकरांना लगावला..मंत्री, दोन उपमुख्यमंत्री असताना राज्यमंत्र्यांकडूनच उत्तर मिळणार असेल तर चर्चा कशाला करायची. सरकार गंभीर आहे का? असा सवाल जाधव यांनी उपस्थित केला. मी म्हणजे सर्वज्ञ असा यांचा अहंकारीपणा मी बघितला आहे. तुमच्या मर्यादा, ज्ञान, कुवत लोकांना माहीत आहे. मला पक्षात घ्या म्हणून तुम्ही राज ठाकरेंकडे गेला होता, हे त्यांनी सांगितले आहे, कुणाला निष्ठा सांगता तुम्ही, अशी टीका जाधव यांनी भातखळकरांवर केली..Nagpur Pune Vande Bharat: प्रवाशांसाठी खुशखबर! नागपूर–पुणे वंदे भारत एक्स्प्रेसला मिळणार नवीन १६/२० डब्यांचा रेक; विदर्भ–पश्चिम महाराष्ट्र प्रवास होणार सोयीचा.हरकतीचा मुद्दाअतुल भातखळकर यांनी हरकतीचा मुद्दा उपस्थित करत, दोन कॅबिनेट मंत्री उपस्थित आहेत. ज्या विषयावर चर्चा सुरू आहे, त्या मदत व पुनर्वसन खात्याचे राज्यमंत्री सभागृहात उपस्थित आहेत, अशावेळी ज्यांना विरोधी पक्षनेते व्हायची आस लागली आहे, त्यांना या राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री कोण आहेत हे माहीत नाही का? असा सवाल उपस्थित करत भातखळकर यांनी जाधव यांना डिवचण्याचा प्रयत्न केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.