Maharashtra Heatwave: महाराष्ट्रात उष्माघाताची चिंता वाढली, २२६ उष्माघात रुग्ण, २ मृत्यूंची पुष्टी, राज्यात उष्णतेचा कहर कायम

मुंबई : राज्यात उन्हाच्या लाटेचा प्रभाव कायम असून, यंदा एक मार्च ते १९ मेदरम्यान राज्यात उष्माघाताच्या २२६ रुग्णांची नोंद झाली आहे. राज्य आरोग्य विभागाच्या माहितीनुसार, उष्माघातामुळे दोन जणांचा मृत्यू निश्चित झाला असून, सहा संशयित मृत्यूंची नोंद करण्यात आली आहे..farmer Success Story: पहिल्याच वर्षी 20 टन केशर आंब्याचे उत्पादन; मनसेचे नेते दिलीप धोत्रे यांच्या शेतात बहरली आंबराई! .अकोला आणि लातूर येथे मृत्यूंची पुष्टी झाली असून अहिल्यानगर, अकोला, लातूर आणि सोलापूर येथे संशयित मृत्यूंची प्रकरणे समोर आली आहेत. गेल्या दोन महिन्यांपासून मुंबईसह राज्यातील अनेक भागांसाठी भारतीय हवामान विभागाने उष्णतेची लाट आणि उष्ण-दमट हवामानाचे वारंवार इशारे दिले आहेत. .१५ मे रोजी मुंबई, ठाणे आणि लगतच्या जिल्ह्यांसाठी ‘यलो अलर्ट’ जारी करीत तापमानवाढ आणि दमट वातावरणाचा इशारा देण्यात आला होता. डॉक्टरांनी सांगितले, की महाराष्ट्रातील अनेक भागांत तापमान ३८ ते ४५ अंश सेल्सिअसदरम्यान राहिल्याने अशा प्रकारच्या रुग्णांची संख्या वाढत आहे. विशेषतः मुले, ज्येष्ठ नागरिक, कामगार आणि प्रवासी यांना उष्णतेच्या आजारांचा अधिक धोका आहे..विविध टप्पेकामा रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. तुषार पालवे यांनी सांगितले, की उष्णतेशी संबंधित आजार टप्प्याटप्प्याने वाढतात. पहिला टप्पा म्हणजे हीट क्रॅम्प्स, ज्यात स्नायूंमध्ये वेदनादायक गोळे आणि अति प्रमाणात घाम येतो. विश्रांती आणि ओआरएसने हा त्रास नियंत्रणात येऊ शकतो. दुसऱ्या टप्प्यात हीट एक्झॉशन होऊन रुग्णाला तीव्र घाम, अशक्तपणा, चक्कर, डोकेदुखी आणि मळमळ जाणवते. मधुमेह, उच्च रक्तदाब, मूत्रपिंडाचे आजार किंवा हृदयविकार असलेले रुग्ण अधिक असुरक्षित असतात. गर्भवती आणि ज्येष्ठ नागरिकांनाही मुंबईतील उष्णता आणि दमट हवामानाचा अधिक फटका बसतो, असेही डॉ. पालवे म्हणाले..Raj Thackeray: राज ठाकरेंचा एकेरी उल्लेख सदावर्तेंना भोवला; “जरा जपून फिरा” म्हणत राजू पाटलांचा इशारा, रवींद्र चव्हाणांनाही टोला...सुरुवातीची लक्षणेग्लेनईगल्स रुग्णालयाचे आयसीयू संचालक डॉ. प्रशांत बोराडे यांनी सांगितले, की चक्कर येणे, अशक्तपणा, डोकेदुखी आणि स्नायूंमध्ये गोळे येणे यांसारख्या लक्षणांकडे लोक दुर्लक्ष करतात. लहान मुलांच्या शरीरातील पाणी झपाट्याने कमी होते आणि ते चिडचिडे किंवा सुस्त होऊ शकतात. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.