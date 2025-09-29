Mokhada Rain : मोखाड्यात अतिवृष्टीने 54 गावातील 154 हेक्टर क्षेत्र बाधीत; 1 हजार 29 शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीचा फटका

मोखाडा : मोखाड्यात 26 ते 28 सप्टेंबर या तीन दिवसांत झालेल्या मुसळधार पावसाने, तालुक्यातील 54 गावातील 154 हेक्टर भात क्षेत्राचे नुकसान झाले आहे. या नुकसानीचा सुमारे 1 हजार 29 शेतकर्याना फटका बसला आहे. कृषी विभागाने, नुकसान ग्रस्त भागाची प्राथमिक पाहणी केल्यानंतर नुकसानीचा अहवाल जिल्हा अधिक्षक कृषी कार्यालयाला सादर केला आहे. .पालघर जिल्ह्याला गेली तीन दिवसांपासून पावसाने झोडपले आहे. त्यामुळे खरीपाच्या शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. या नुकसान ग्रस्त भागाची पाहणी करण्याच्या सुचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित विभागाला दिल्या होत्या. त्याअनुषंगाने मोखाडा तालुका कृषी विभागाने, नुकसान ग्रस्त भागाची पाहणी केली आहे..तालुक्यात 1 हजार 500 हेक्टर भात क्षेत्र आहे. कृषी विभागाच्या प्राथमिक पाहणीत अतिवृष्टीत मोखाड्यातील सुमारे 54 गावे बाधीत झाले आहे. या गातील 154 हेक्टर जिरायत भात शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे 54 गावातील सुमारे 1 हजार 29 शेतकऱ्यांना त्याचा फटका बसल्याचे कृषी विभागाच्या अहवालावरून समोर आले आहे. नुकसानीचा प्राथमिक अहवाल जिल्हा अधिक्षक कृषी कार्यालयाला पाठवल्याची माहीती तालुका कृषी अधिकारी आकाश सोळुंखे यांनी दिली आहे..पीकाच्या नुकसानीने शेतकरी हवालदिल....मोखाड्यात पावसाच्या पाण्यावर केवळ खरीपाचेच पीक घेतले जाते. येथे कारखानदारी नसल्याने, शेती हाच मुख्य व्यवसाय आहे. याच पीकावर शेतकरी वर्षभर आपल्या कुटुंबाचा ऊदरनिर्वाह करतो. अतिवृष्टीने लोंबात आलेले पीक शेतातच आडवे झाल्याने, शेतकरी हवालदिल झाले आहेत..ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी...आदिवासी मोखाडा तालुक्यात शेती हाच एकमेव मुख्य व्यवसाय आहे. तालुक्यात मुसळधार पावसाने शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला गेला आहे. वर्षभर कुटुंबाची गुजराण कशी करायची याची चिंता शेतकऱ्यांला लागली आहे. शेतकर्याना ऊपासमारीचा सामना करावा लागणार आहे, त्यामुळे शासनाने ओला दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना भरीव मदत करावी.हनुमंत पादीर, शेतकरी, सावर्डे मोखाडा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.