Mokhada Rain : मोखाड्यात अतिवृष्टीने 54 गावातील 154 हेक्टर क्षेत्र बाधीत; 1 हजार 29 शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीचा फटका

Crop Damage : मोखाड्यात तीन दिवस मुसळधार पावसामुळे ५४ गावातील १५४ हेक्टर भात पिकाचे नुकसान; १०२९ शेतकऱ्यांना फटका बसला.
मोखाडा : मोखाड्यात 26 ते 28 सप्टेंबर या तीन दिवसांत झालेल्या मुसळधार पावसाने, तालुक्यातील 54 गावातील 154 हेक्टर भात क्षेत्राचे नुकसान झाले आहे. या नुकसानीचा सुमारे 1 हजार 29 शेतकर्याना फटका बसला आहे. कृषी विभागाने, नुकसान ग्रस्त भागाची प्राथमिक पाहणी केल्यानंतर नुकसानीचा अहवाल जिल्हा अधिक्षक कृषी कार्यालयाला सादर केला आहे.

