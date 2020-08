दमदार पावसाने मुंबईला दोन दिवसात दिला तब्बल 23 दिवसांचा पाणीसाठा, जाणून घ्या कोणत्या तलावात किती पाणीसाठा...

मुंबई : कोकणात सुरु असलेल्या तुफान पावसाने मुंबईला चांगलेच झोडपून काढले असून तलाव क्षेत्रातही दणदणीत पाऊस झाला आहे. मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या तलावांमध्ये दोन दिवसात तब्बल 23 दिवसांचा पाणीसाठा जमा झाला आहे. विहार तलावही बुधवारी रात्री ओसंडून वाहू लागला आहे. मुंबईला पाणी पुरवठा करणाऱ्या तलावांमध्ये आज सकाळपर्यंत 6 लाख 158 दशलक्ष लिटर (41.47टक्के ) पाणीसाठा जमा आहे. तर 4 ऑगस्ट रोजी 5 लाख 5 हजार 893 दशलक्ष लिटर (34.95 टक्के) पाणीसाठा जमा होता. दोन दिवसात पाणीसाठा 94 हजार 265 दशलक्ष लिटर पाणीसाठा जमा झाला आहे. हे पाणी 23 दिवस पुरु शकेलएवढं आहे. बुधवारच्या एका दिवसात तब्बल 60 हजार 851 दशलक्ष लिटरने पाणीसाठा वाढला आहे. हे पाणी मुंबईला 15 दिवस पुरु शकेल. मोठी बातमी - मुंबईत पुन्हा महाभयंकर पाऊस होऊ शकतो, 'ही' आहे तारीख.... अपुऱ्या पावसामुळे मुंबईत सध्या 20 टक्के पाणीकपात लागू करण्यात आली आहे. नियमीत मुंबईला 3750 दशलक्ष लिटर पाण्याचा पुरवठा होतो. तर सध्या 700 दशलक्ष लिटर पेक्षा जास्त पाणी कपात करण्यात आली आहे. मुंबईतील विहार तलावही बुधवारी रात्री ओसंडून वाहू लागला. या तलावातून रोज 80 दशलक्ष लिटरचा पाणी पुरवठा केला जातो. तर तलावात 27 हजार 698 दशलक्ष लिटर पाणीसाठा जमा आहे. गेल्या वर्षी 31 जुलैरोजी हा तलाव भरुन वाहू लागला होता. तलावातील पाणीसाठा ( दशलक्ष लिटर) तलाव - गुरुवारचा साठा - एकूण क्षमता

अप्पर वैतरणा - 50198---227047

मोडकसागर -- 59648--128925

तानसा -- 51186--145080

मध्य वैतरणा -- 80753---193530

भातसा --322628---717037

विहार --27698--27698

तुळशी -- 8046---8046 ( संपादन - सुमित बागुल )

