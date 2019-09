Mumbai Rains : मुंबईत मुसळधार पावसाचा इशारा; शाळांना सुट्या

मुंबई : मुंबईला सलग तिसऱ्या दिवशी ही पावसाने झोडपून काढले. गेल्या दोन दिवसांपासून पावसाचा जोर वाढला असून सातत्याने कोसळणाऱ्या पावसामुळे मुंबईत 249.7 मिमीची नोंद केली आहे. सोमवारी गणपती आगमनासह मुसळधार पावसाने पुन्हा श्री गणेशा केला. मुंबईत सोमवारी दिवसभरात 131.4 मिमी पाऊस पडला तर मंगळवारी 118.3 मिमी पाऊस पडला. आजही मुंबईत मुसळधार पाऊस राहील,असा इशारा मुंबई प्रादेशिक हवामान खात्याने दिला आहे. यामुळे पालिकेने खबरदारी म्हणून मुंबईतील शाळांना सुट्टी जाहीर केली आहे. याचबरोबर लोकांनी समुद्र किनाऱ्यांपासून लांब राहावे अस आवाहन ही केले आहे.

Mumbai Rains : मुंबईकरांनो सावधान! मुसळधार पावसामुळे ऑरेंज अलर्ट जाहीर

मुंबईत आजही पावसा हा जोर कायम आहे. आज (ता. 3) सकाळी 8.30 पर्यंत कुलाबा येथे 122, तर सांताक्रूझ येथे 118 मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. तसेच सकाळी 7 ते 8 या एका तासात भांडूप कॉम्प्लेक्स येथे 14, बिल्डिंग प्रपोजल ऑफिस येथे 13, चेंबूर एम वेस्ट वॉर्ड ऑफिस येथे 11.44, दहिसर फायर स्टेशन येथे 12 तर अंधेरी के वेस्ट कार्यालय येथे 11 मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे.रात्री ही पावसाचा जोर कायम राहिल्याने माटुंगा गांधी मार्केट येथे पाणी भरल्याने काही काळासाठी वाहतूक वळविण्यात आली होती. सकाळी 6 वाजून 45 मिनिटांपासून वाहतूक पुन्हा पूर्ववत करण्यात आली.

Mumbai: Sion area gets water-logged following rainfall in the city. #Maharashtra pic.twitter.com/Wp2QXLTpq0

