आता काय बोलणार! सायन हायवेवर सोशल डिस्टन्सिंगचे तीन तेरा

मुंबई- आजपासून लॉकडाऊनच्या पाचव्या टप्प्याला सुरुवात झाली आहे. या टप्प्यात अनेक सवलती देण्यात आल्यात. दरम्यान आताच समोर आलेल्या माहितीनुसार, सायन हायवेवर लॉकडाऊन आणि सोशल डिस्टन्सिंगचे तीन तेरा वाजले आहेत. आज सकाळी सायन हायवेवर मोठी वाहतूक कोंडी पाहायला मिळाली. आज सोमय्या मैदानाजवळ नव्यानं घाऊक भाजी मार्केट सुरु करण्यात आलं. यासाठी भाजीचे ट्रक तसंच अन्य वाहने मोठ्या प्रमाणात आले. वाहनं एकत्र आल्यानं या हायवेवर मोठी वाहतूक कोंडी झाली होती. एएनआय या वृत्तसंस्थेनं या वाहतूक कोंडीचे फोटो शेअर केलेत.

भायखळा, दादर या भागातील गर्दी कमी करण्यासाठी सायन हायवे येथे भाजी मार्केट हलवण्यात आलं आहे. सध्या मोठ्या प्रमाणात ट्रक, टेम्पोतून भाजीची आवक होते. या वाहनातूनच मुंबईच्या विविध भागात भाजीचा पुरवठा केला जातो. या वाहनांमुळे सायन भागात बराच वेळ वाहतुकीची समस्या निर्माण झाली होती. दरम्यान लॉकडाऊन असतानाही या भागात प्रचंड वाहतूक कोंडी झाल्याने चिंता वाढली आहे.

Maharashtra: Heavy traffic jam seen outside a vegetable market in Mumbai's Sion area.

Maharashtra Government has extended the #COVID19 lockdown till 30th June in the state. pic.twitter.com/5MBhfzWPNt

